Ο Ρομπ Λόου ενώνει τις δυνάμεις του με την Κάμερον Ντίαζ - Θα παίξουν σε ρομαντική κομεντί

Ο 62χρονος Αμερικανός ηθοποιός Ρομπ Λόου (Rob Lowe), κινηματογραφικό είδωλο των 80ς, είναι η νέα προσθήκη στο καστ της επερχόμενης ρομαντικής κομεντί της Amazon MGM Studios με την Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz) και τον Στίβεν Μέρτσαντ (Stephen Merchant), ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τη παραγωγή.

Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός εντάσσεται σε ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Τζέικ Λέισι (Jake Lacy), Τζος Σεγκάρα (Josh Segarra), Λίζα Γκίλροϊ (Lisa Gilroy), Τζούντιθ Λάιτ (Judith Light) και Dustin Ybarra.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Μέρτσαντ και ο Τζον Μπάτλερ και ακολουθεί «έναν εργασιομανή Βρετανό, ο οποίος εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και χρειάζεται επειγόντως μια σύζυγο για λόγους κοινωνικού γοήτρου. Έτσι προτείνει έναν εικονικό γάμο σε μια stand-up κωμικό (Ντίαζ), η οποία δέχεται με μοναδικό κίνητρο την ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Η επαγγελματική τους συμφωνία, όμως, σύντομα μετατρέπεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο».

Ο Στίβεν Μέρτσαντ αναλαμβάνει και την παραγωγή μαζί με τους Λι Άιζενμπεργκ, Σεθ Ρόγκεν, Έβαν Γκόλντμπεργκ, Τζέιμς Γουίβερ και Τζος Φάγκεν για λογαριασμό της Point Grey Pictures.

To επίσης ενδιαφέρον στοιχείο με τη συγκεκριμένη παραγωγή είναι η παρουσία της 53χρονης σταρ Cameron Diaz, η οποία επιστρέφει στην ενεργό κινηματογραφική δράση και δη σε ρομαντική κομεντί, είδος που έχει παίξει & στο παρελθόν αρκεί να θυμηθούμε το αγαπημένο φιλμ "The Holiday" της Nancy Meyers το 2006.

Όσο για τον Ρομπ Λόου έχει στο ενεργητικό του 2 υποψηφιότητες για Emmy, έξι για Χρυσή Σφαίρα και 4 για τα Βραβεία Screen Actors Guild, κερδίζοντας δύο. Η καριέρα του περιλαμβάνει συμμετοχές σε ταινίες όπως τα «St. Elmo's Fire», «About Last Night» και «The Outsiders», καθώς και στη σειρά "Parks and Recreation". Παράλληλα με την υποκριτική, τα δύο του βιβλία, «Stories I Only Tell My Friends» και «Love Life», κατέκτησαν τη λίστα των best sellers των New York Times, με το πρώτο να μεταφέρεται και στη θεατρική σκηνή.

Πιο πρόσφατα, ο Ρομπ Λόου πρωταγωνίστησε και έκανε την παραγωγή στο spinoff του Fox, «9-1-1: Lone Star», ενώ παρουσιάζει & το τηλεπαιχνίδι «The Floor» στην αμερικανική τηλεόραση. Επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος είναι στην ταινία «The Third Parent» της Bleecker Street, με συμπρωταγωνιστή τον Κρίσπιν Γκλόβερ, σύμφωνα με το Deadline.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ