Πασχαλίδης: Με στενοχώρησε το όχι του ΚΚΕ στον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο

Για τη σχέση του με το ΚΚΕ που τον στενοχώρησε όταν καταψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, την αγωνία του για τις πολιτικές Τραμπ αλλά και για τους γονείς του μίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Αρχικά είπε στο One Channel ότι το ΚΚΕ του έχει προτείνει να κατέβει βουλευτής σε μη εκλόγιμη θέση και ο ίδιος το αρνήθηκε «γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο στη Βουλή. Είμαι πιο χρήσιμος γράφοντας και λέγοντας τραγούδια. Τους τιμώ, τους αγαπώ αλλά δεν θέλω να είμαι σε ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι ψηφίζω ΚΚΕ. Άλλοτε το ψηφίζω ως βασική επιλογή και άλλοτε ως το μη χείρον βέλτιστον».

Όπως είπε, επίσης, «στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο. Αν η αριστερά δεν συνδέεται με τον ουμανισμό και την ανθρωπιά δεν είναι χρήσιμη. Η αριστερά πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό της ακόμα και αν βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε κάποια θέματα».

Στην ερώτηση του Ρένου Χαραλαμπίδη τι σημαίνει αριστερός απάντησε «πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο εμείς και επίσης θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να είναι δωρεάν η υγεία, η παιδεία, το νερό. Μερικά πράγματα στοιχειώδη θα πρέπει να χαρίζονται στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είναι ταξικό πράγμα η υγεία και η παιδεία, δεν πρέπει το παιδί αυτού που έχε λεφτά να μαθαίνει άλλα γράμματα, το ίδιο και στην υγεία. Η μητέρα μου το 2017 έπαθε εγκεφαλικό, τη βούτηξα και την πήγα σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αλλιώς δεν θα γλύτωνε. Το ασθενοφόρο μας είπε ότι θα ερχόταν σε 5 ώρες».

Στην ερώτηση, δε, τι δεν θα ήθελε να γίνει τα επόμενα 20 χρόνια απάντησε «δεν θα ήθελα να γίνει Γ Παγκόσμιος Πόλεμος γιατί αυτό που βλέπω από τον Τραμπ δεν πηγαίνει καλά το πράγμα και θα ήθελα να είναι υγιή τα παιδιά μου»