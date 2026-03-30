Μαρινέλλα: Οι δύο καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν τους επικήδειους στην κηδεία της

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της σπουδαία τραγουδίστριας και μύθο του ελληνικού πενταγράμμου Μαρινέλλα, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών το Σάββατο (30/3).

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της τραγουδίστριας η οποία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με παράκληση της οικογένειας, ενώ, αντί στεφάνων, ζητούνται δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Ωστόσο και όπως αποκάλυψε η Μαίρη Αυγερινοπούλου μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 το “Πρωινό” το πρωί της Δευτέρας (30/3) αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα μιλήσουν για την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο μοναδικά πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους.

“Η Χάρις Αλεξίου ήταν για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία ελληνίδα τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε επικήδειους, ήθελε όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να μιλήσει. Θα είναι αυτοί οι δύο, γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο, θέλουν όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία”, ανέφερε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.