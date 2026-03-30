Άγιος Έρωτας: Όλα τα επεισόδια της εβδομάδας - Αποκαλύψεις, κίνδυνοι και μια συγκλονιστική συνάντηση

Ο Νικόλαος συναντά τον πατέρα του που πίστευε τόσα χρόνια για νεκρό, ενώ το σχέδιο της Άννας και της Ελένης ναυαγεί… Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στα νέα επεισόδια της σειράς « Άγιος Έρωτας».

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ο Νικηφόρος διαβάζει το γράμμα της Άννας που λέει πως φεύγει για να ζήσει κάπου μακριά με την Ελένη και γεμάτος θυμός αναλαμβάνει δράση ειδοποιώντας τον Κυριάκο ώστε να τις προλάβουν και να τις αποτρέψουν από το να φύγουν μαζί. Στο μεταξύ, η Χριστίνα αντιμετωπίζει τον Ιταλό κατά πρόσωπο και του ανακοινώνει πως την επόμενη μέρα θα έχει στα χέρια του όλο το ποσό που χρωστούν ο Στέφανος και ο Πέτρος. Ο Αργύρης, στρυμωγμένος από την επιστροφή του Γεράσιμου, αναγκάζεται να ζητήσει στήριξη από τον Μαρκόπουλο. Η Χλόη, που διαισθάνεται πως κάτι τρομερό συνέβη στην Ελένη, προσπαθεί να μάθει νέα της. Ο πατήρ Νικόλαος φεύγει για τη λειτουργία στη Μυρτιά και εκεί το βλέμμα του διασταυρώνεται με έναν από τους μουσικούς που θα παίξουν στο πανηγύρι. Ο πατήρ Νικόλαος και ο Λεωνίδας κοιτάζονται… σαν να αναγνωρίζει κάτι ο ένας στον άλλον που δεν μπορούν να εξηγήσουν.

Τρίτη 31 Μαρτίου

Η οικογένεια Παυλίδη είναι σοκαρισμένη με τη σχέση Ελένης – Άννας. Ο Στέφανος βγαίνει εκτός εαυτού και αντιδρά ακραία. Η Άννα κινδυνεύει θανάσιμα, ενώ παράλληλα, ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση για εκείνη, που την καταρρακώνει. Ο πατήρ Νικόλαος είναι ένα βήμα μακριά από το να συναντήσει τον Λεωνίδα στη Μυρτιά. Η Χλόη βοηθάει την Ελένη να συναντήσει κρυφά την Άννα. Ο Χάρης προτρέπει τον Αργύρη να ακυρώσει τη «συμμαχία» του με τον Παύλο. Η Θάλεια αποφασίζει να πάει στο Δρομοκαΐτειο, για να μιλήσουν για την Κική, όπως της προτείνει ο Ηλίας. Η Χριστίνα πληρώνει το χρέος του Στέφανου και του Πέτρου και πηγαίνει να βρει τον Αντρέα. Την περιμένει, όμως, μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Τετάρτη 1 Απριλίου

Η Άννα και η Ελένη αποχαιρετιούνται συγκλονισμένες, καθώς ο Νικηφόρος επιμένει να στείλει την Άννα μακριά, για να προστατεύσει το παιδί και το όνομά τους. Την ίδια στιγμή, η Χλόη στέκεται στο πλευρό της Ελένης και της αποκαλύπτει τον δικό της κρυφό έρωτα με τον πατέρα Νικόλαο, οπότε οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Στο μεταξύ, η εξαφάνιση του Αντρέα προκαλεί ανησυχία στη Χριστίνα, καθώς τα πράγματά του παραμένουν στο ξενοδοχείο, αλλά ο ίδιος είναι άφαντος. Ένα τηλεφώνημα στην Αθήνα γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Παράλληλα, η Δώρα, που βρίσκεται σε αδιέξοδο ανάμεσα στον Αργύρη και τον Γεράσιμο, εξομολογείται τα πάντα στη Δέσποινα. Κι ενώ ο Παύλος σχεδιάζει ένα σκοτεινό σχέδιο για να τους βγάλει και τους δύο από τη ζωή της, η Δέσποινα, που αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ύποπτη συμπεριφορά του, καλεί τον Γεράσιμο να δράσει. Την ίδια στιγμή, στο πανηγύρι της Μυρτιάς, ο πατέρας Νικόλαος εξομολογείται στον παπά-Χαράλαμπο τις αναμνήσεις από τον χαμένο πατέρα του, ενώ ο Λάμπρος αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Λεωνίδα έναν άνθρωπο από το παρελθόν…

Πέμπτη 2 Απριλίου

Στη Μυρτιά, το πανηγύρι απειλείται να τιναχτεί στον αέρα, όταν χωροφύλακες κάνουν έφοδο και ο Λεωνίδας κινδυνεύει να συλληφθεί. Ο πατήρ Νικόλαος και ο παπά-Χαράλαμπος τον καλύπτουν, ενώ ο Λάμπρος τον αναγνωρίζει ως τον παλιό αντάρτη που έσωσε κάποτε. Τελικά οργανώνουν να τον «φυγαδεύσουν» και να τον φιλοξενήσουν στη Στέρνα. Η Ελένη μετά τον αποχαιρετισμό της με την Άννα, συγκρούεται με την οικογένειά της, ενώ η Χλόη την υπερασπίζεται. Ο Στέφανος με τον Πέτρο οδηγούνται σε νέο εκβιασμό, καθώς ο Λαμπρόπουλος εμφανίζεται ξανά απαιτώντας περισσότερα χρήματα. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση του Αντρέα αναστατώνει τη Χριστίνα, η οποία ανακαλύπτει ότι λείπουν το αμάξι και τα πράγματά του, ενώ στο ξενοδοχείο μαθαίνει πως το δωμάτιό του το πήρε ο Λαμπρόπουλος. Στην κλινική, ο Ηλίας αποκαλύπτει στη Θάλεια ότι η Κική είναι η μητέρα του Παύλου. Η Θάλεια συναντά την Κική, την ίδια στιγμή που ο Παύλος εισβάλλει κρυφά στο γραφείο της.

Δες το trailer: