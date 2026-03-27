Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι θα κάνουν μήνα του μέλιτος σε ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα

Μήνα του μέλιτος σε όλο τον κόσμο θα κάνουν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι και μία από τις στάσεις τους θα είναι στην Ελλάδα.

Το διάσημο ζευγάρι θα παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι μετά την άκρως ρομαντική πρόταση γάμου που έκανε ο παίκτης του NFL στην Καναδή τραγουδίστρια πέρυσι. Και τώρα η αμερικανική «The Sun» αποκαλύπτει το πού σχεδιάζει να περάσει τον μήνα του μέλιτος.

Σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στη «The US Sun», η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ονειρεύονται έναν μήνα του μέλιτος που περιλαμβάνει πολλές στάσεις, όπως η Καραϊβική, η Ευρώπη και η Ασία.

«Το σχεδιάζουν αυτό εδώ και μήνες και έχουν ήδη ενημερώσει φίλους και συγγενείς ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου» δήλωσε η πηγή στην «The US Sun». «Εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, θέλουν να μειώσουν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο για να βιώσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, προτού ο Τράβις επιστρέψει στο γήπεδο».

Σύμφωνα πάντα με όσα αποκάλυψε η πηγή στο αμερικανικό μέσο, ο μήνας του μέλιτος θα ξεκινήσει στις Μπαχάμες και από εκεί θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, περνώντας χρόνο στις ιταλικές ακτές και στη λίμνη Κόμο - μια περιοχή που τους αρέσει ιδιαίτερα.

Μετά από μερικές ημέρες στο Παρίσι, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι θα ταξιδέψουν στη Γαλλική Ριβιέρα και από εκεί στην Κροατία. Μάλιστα, όπως σημειώνει η πηγή, πέρυσι, ο Τράβις ανακάλυψε ότι η οικογένειά του έχει κροατικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, Ντόνα.

«Η Τέιλορ λατρεύει ήδη αυτό το μέρος του κόσμου, καθώς το έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, και ο Τράβις είναι ενθουσιασμένος που θα την πάει εκεί ως μέρος του μήνα του μέλιτος», δήλωσε η πηγή.

Στάση και στην Ελλάδα -Θα μείνουν σε ιδιωτικό νησί

Ο τελικός ευρωπαϊκός προορισμός τους θα είναι ένα ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα, όπου η πηγή σημειώνει ότι σχεδιάζουν να περάσουν τον χρόνο τους κάνοντας ιστιοπλοϊα και απολαμβάνοντας τοπικά εδέσματα.

Μετά την Ελλάδα, θα κατευθυνθούν ανατολικά και θα πάνε στη Σιγκαπούρη και στη συνέχεια στην Αυστραλία. Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να έχει ερωτευτεί αυτή την ήπειρο από το χρόνο που πέρασε εκεί στην παγκόσμια περιοδεία της και είναι πρόθυμη να ανακαλύψει περισσότερα για την περιοχή αυτή.

Υπάρχουν επίσης σχέδια για εξερεύνηση των νησιών Φίτζι, πριν ολοκληρωθεί ο μήνας του μέλιτος στη Χαβάη. «Είναι μια μοναδική εμπειρία στη ζωή τους, όπου μπορούν απλώς να είναι ο εαυτός τους και να απολαύσουν τον χρόνο μαζί πριν επιστρέψουν στη δουλειά», συνέχισε η πηγή. «Το περιμένουν με ανυπομονησία».

πηγη iefimerida