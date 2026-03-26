Γιάννης Καλλιάνος: Από τα δάκρυα για τον πατέρα του, στην αποβολή της συζύγου του

Πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο προκαλεί η απόφαση του μετεωρολόγου και βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου να μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι η σύζυγός του, Χάρις, έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε στη 10η εβδομάδα της κύησης.

Η αναφορά του στο γεγονός περιελάμβανε και λεπτομέρειες τόσο για την ψυχολογική κατάσταση της συζύγου του και το πώς προσπαθεί να ξεπεράσει τη δυσάρεστη εμπειρία που ζουν χιλιάδες γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο μιας εγκυμοσύνης, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εξήγησαν στον μικρό γιο τους τι συνέβη με το αδελφάκι που περίμενε.

Τα σχόλια είναι μοιρασμένα: Κάποιοι εκφράζουν συμπαράσταση, κάποιοι επικρίνουν τον κ. Καλλιάνο, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες αναφορές του αφορούν πολύ προσωπικά δεδομένα της συζύγου του, η οποία, κατά τα λεγόμενά του βιώνει πολύ δύσκολα την αποβολή που διαδέχτηκε τη μεγάλη χαρά για τον ερχομό ενός ακόμη παιδιού στην οικογένεια.

Μιλώντας στο podcast Ranti twins, ο Γιάννης Καλλιάνος περιεγραψε: «Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες η σύζυγός μου απέβαλε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη για όλο αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Εγώ προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας γιατί μας το ζητάει ο Γιώργος (σ.σ. το πρώτο παιδί της οικογένειας)».

«Μας έλεγε "μαμά θα μου κάνετε ένα αδελφάκι;". Όταν έμεινε έγκυος η σύζυγός μου είχε ένα πρόγραμμα που έδειχνε πώς μεγαλώνει το παιδί. Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί που περίμενε μπέμπα. Είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή το φασολάκι ήταν λίγο αρρωστούλι, το έκανε αγγελάκι» συνέχισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η σύζυγός του περιέγραψε πως επαναλαμβάνει ότι "δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι που χάσαμε το παιδί μας". Ήταν η 10η εβδομάδα, ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά μου ο ήχος αυτός».

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Mega ο κ. Καλλιάνος έκανε πλήρη περιγραφή της κατάστασης που έζησαν: «Ήταν 2,5 μηνών έγκυος, το παιδί πήγαινε καλά, ο σάκος ήταν μια χαρά, είχαμε κλείσει και την αυχενική, μια φυσιολογική κύηση. Ένα βράδυ μου είπε "Γιάννη είδα λίγο αίμα". Πήρα τον γυναικολόγο και μου είπε δεν είναι κάτι να σας ανησυχήσει και ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι που θα ξεπεραστεί. Πήγαμε την επόμενη ημέρα στις 9 το πρωί και είχε σταματήσει η καρδιά του παιδιού. Δεν μπορεί να μας το εξηγήσει κανείς».

Μιλώντας ξανά για τη γυναίκα του είπε «όσο περνάει ο καιρός και απομακρύνομαι σκέφτομαι ότι είναι ένας άνθρωπος στην κοιλιά της, νιώθει ότι έχασε το παιδί της. Της λέω έχουμε το παιδάκι μας, θα ξαναπροσπαθήσουμε είσαι 39 ετών, είσαι υγιέστατη, όμως κλαίει όλη μέρα εδώ και 10 ημέρες. Δεν μπορώ να βοηθήσω γιατί ό,τι και αν πω μου λέει "όμως εγώ το παιδάκι μου το πήρα σε ένα κομμάτι πανί, δεν το πήρα μαζί μου. Δεν με γλυκαίνεις με αυτά που μου λες". Θέλει χρόνο», κατέληξε ο βουλευτής.

Ο κ.Καλλιάνος πάντως, είναι από τους ανθρώπους που μιλά δημόσια για ευαίσθητες υποθέσεις, πράγμα που αποτελεί προσωπική επιλογή- χαρακτηριστικά ήταν όσα είχε πει για τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Τότε είχε προκαλέσει θόρυβο, εμφανισθείς σε βίντεο, όπου με δάκρυα στα μάτια είχε κατηγορήσει γιατρούς του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο πατέρας του ότι δεν είχαν δώσει τη δέουσα σημασία στη φροντίδα του. Μάλιστα, είχε αναφερθεί ευθέως στον γιατρό που είχε χειρουργήσει τον πατέρα του για το διαβητικό πόδι, καθώς και άλλους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι υποστήριζαν πως ο ασθενής πάει καλά, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στο βίντεο, ενώ έπαθε ανακοπή και τελικά εισήχθη σε ΜΕΘ. «Αυτό που έκαναν στον πατέρα μου θα το πληρώσουν ακριβά», έλεγε τότε ο βουλευτής για να πάρει την απάντηση από τον υπουργό Υγείας ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα νοσηλείας.