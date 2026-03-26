Κεφαλογιάννη: Να εξεταστούν τα παιδιά ζήτησε από το Εφετείο- Για τεχνητές εντάσεις μίλησε με λυγμούς ο Μάτσας

Στο Εφετείο έφτασε σήμερα η αντιδικία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα σχετικά με την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους.

Η υπόθεση συζητήθηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό μετά από έφεση που είχε ασκήσει η κυρία Κεφαλογιάννη κατά της πρωτόδικης απόφασης. Με την έφεσή της η υπουργός Τουρισμού ζήτησε την μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης με το σκεπτικό τα τετράχρονα παιδιά της αλλάζουν -βάση της απόφασης αυτής- σπίτι τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αυτή η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας, σύμφωνα με την πλευρά της υπουργού, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Σήμερα κατά τη συζήτηση της έφεσης η κυρία Κεφαλογιάννη απουσιάζει από τη δικαστική αίθουσα και εκπροσωπήθηκε από τους τρεις δικηγόρους της. «Έχει υπουργικό συμβούλιο η κυρία Κεφαλογιάννη», είπε συνήγορος της και υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο να εξετάσει τα δυο παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει πως βιώνουν αυτή την εναλλασομενη διαμονή.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο απο τα παιδιά την καθημερινότητά τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος πλευράς Μάτσα: Η έφεση είναι αβάσιμη από το νόμο (...). Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας -είναι 4 χρόνων- να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλαν αίτημα παιδο-ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον κ. Μάτσα και τον ρώτησε αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση. Εκείνος εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και με λυγμούς απάντησε: «Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα».

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.

Τι είχε κρίνει το πρωτόδικο δικαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με απόφασή του είχε κρίνει πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από αμφότερους τους γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Όπως ανέφερε η απόφαση τα παιδιά, σε μηνιαία βάση, θα πρέπει να διαμένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων, προκειμένου τόσο ο Μίνως Μάτσας όσο και η Όλγα Κεφαλογιάννη να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Η απόφαση αυτή είχε κατοχυρώσει δηλαδή την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, ακόμη και μετά τη λύση ενός γάμου τους.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι τον περασμένο Ιανουάριο αντιδράσεις είχε προκαλέσει το γεγονός ότι η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε χρήση διάταξης που είχε χαρακτηριστεί ως "φωτογραφική" και η οποία δίνει τη δυνατότητα σε γονέα που διαφωνεί με απόφαση Πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα να μην περιμένει την εκδίκαση στο Εφετείο, αλλά να καταθέτει νέα αγωγή προκειμένου να κριθεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό η υπόθεση.

Η διάταξη αυτή είχε ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε την υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης.

Μάλιστα η κυρία Κεφαλογιάννη είχε χαρακτηρίσει «σωστή και δίκαιη» την συγκεκριμένη ρύθμιση και είχε αναφέρει πως αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα» με τα παιδιά της. Το θέμα πήρε διαστάσεις έπειτα από την αναφορά του Μίνωα Μάτσα ότι η πρώην σύζυγος του ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της εν λόγω τροπολογίας.

Τελικά, η κυρία Κεφαλογιάννη μετά από τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί παραιτήθηκε από τη σχετική αγωγή που είχε καταθέσει, έχοντας κάνει χρήση της επίμαχης διάταξης.

πηγή protothema.gr