«Κενά μνήμης»: Η νέα μίνι σειρά του Alpha με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε ρόλο ζωής

Ο Alpha προχωρά σταδιακά στον σχεδιασμό του νέου προγράμματος επενδύοντας και πάλι στη μυθοπλασία.

Το κανάλι κλειδώνει αρχικά τη συνέχιση των δύο μεγάλων επιτυχιών της σεζόν, «Το σόι σου» και «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», και παράλληλα δίνει «πράσινο φως» σε δυνατές μίνι σειρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Alpha έδωσε οριστική έγκριση στη νέα μίνι σειρά «Κενά μνήμης» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.

Μετά την πολυετή παρουσία του στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και αργότερα τη σύντομη εμφάνισή του στον «Τιμωρό», ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στον Alpha σε έναν ρόλο ζωής.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη, ο ήρωάς του βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας και προσπαθεί να διαλευκάνει μια άλυτη υπόθεση πριν ξεχάσει. Η παραγωγή της σειράς είναι της Foss Production, το σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίλιππος Τσίτος.

Πηγή: Reallife