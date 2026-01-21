Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο - Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν ενθουσιάζομαι...

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «δεν ενθουσιάζεται πολύ από τον πλούτο»

Για τη σχέση του με τα χρήματα μίλησε μεταξύ άλλων ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action24.

«Όπως όλοι οι Έλληνες είχα πρόβλημα με τράπεζες, αλλά πολύ απλά πράγματα. Είναι όμως αυτά που σου αναστατώνουν τη ζωή» είπε αρχικά ο ηθοποιός.

 Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υποστήριξε επίσης: «Δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο. Πολλοί φίλοι μου μού λένε “αν κέρδιζες τόσα, τι θα έκανες” και απαντώ ότι είναι έξω από τη λογική μου».

 Είπε ότι δεν έχει βίλες και αυτοκίνητα και πρόσθεσε: «Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα».

Δείτε το βίντεο:


 

