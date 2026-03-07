Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε την Φαίη Σκορδά για τον γάμο της, κάνει τον… Κινέζο»

Τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά σχολίασε η Κατερίνα Ζαρίφη σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Κάθε φορά που τη ρωτάμε με τον Ουγγαρέζο, κάνει τον Κινέζο. Όλο γέλια και κακό, αλλά δεν είπε μια φορά, “παιδιά, όντως είστε καλεσμένοι”. Δεν θα μας καλέσει. Είτε μας καλέσει, είτε όχι, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όταν βρίσκεις μια ισορροπία στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, όλα κυλάνε πολύ πιο ωραία…» είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Είναι ο Δημήτρης μου, ο αγαπημένος, είναι φίλος μου

«Πρώτη φορά είδα σε site τον καβγά μου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ήταν και ωραίο σαν εμπειρία. Δεν με είχα δει σε ένταση ξανά. Με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό γιατί ο Δημήτρης, δεν είναι απλά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για μένα. Είναι ο Δημήτρης μου, ο αγαπημένος, είναι φίλος μου. Και γι’ αυτό είναι κάτι που λύθηκε και πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε μια κλασική ελληνική οικογένεια, όπως νομίζω ότι είναι και όλες οι ομάδες. Είναι πραγματικότητα αυτό. Κάπου διάβασα ότι ήταν στημένο. Σας ορκίζομαι, δεν θα στήναμε ποτέ καβγά με τον Δημήτρη. Οι ποιότητές του τον ξεχωρίζουν τον Δημήτρη. Είναι ένας εκρηκτικός άνθρωπος, αλλά αυτό είναι και το ενδιαφέρον του και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον αγαπώ» είπε.

«Δεν έχω συμβόλαιο για του χρόνου. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα προς το παρόν. Είναι μια ωραία συνθήκη το Buongiorno» σημείωσε.