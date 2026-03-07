Μπραντ Πιτ: Η έξοδος του ηθοποιού από το δημαρχείο Αθηναίων

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, 06.03.2026, ο Μπραντ Πιτ βγήκε από το Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, προκαλώντας ενθουσιασμό στους δεκάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο για να τον δουν από κοντά.

Πολλοί από αυτούς περίμεναν για ώρες έξω από το κτίριο, ελπίζοντας να καταφέρουν να δουν έστω για λίγα δευτερόλεπτα τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Μόλις ο Μπραντ Πιτ έκανε την εμφάνισή του, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες. Ο ίδιος ανταπέδωσε τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του, χαιρετώντας τους θερμά και χαμογελώντας, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να τον φωτογραφίσουν ή να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, έξω από το δημαρχείο του δήμου Αθηναίων.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονη κινητικότητα στο σημείο, με την ασφάλεια να φροντίζει ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Ο Μπραντ Πιτ παρέμεινε για λίγα μόνο δευτερόλεπτα έξω από το κτίριο, χαιρετώντας το συγκεντρωμένο πλήθος, πριν κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο που τον περίμενε.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε, αποχωρώντας από το σημείο μέσα σε θερμό κλίμα, αφήνοντας πίσω του τους θαυμαστές του που είχαν την ευκαιρία να τον δουν από κοντά έστω και για λίγο.