Ο «Mr. Shein» φανερώθηκε: Ποιος είναι ο μυστηριώδης αυτοκράτορας της fast fashion

Φορώντας το μαύρο σακάκι του, το λευκό πουκάμισο και τη βουργουνδί γραβάτα του, στο συνέδριο έδωσε μια ομιλία, που τα είχε όλα: Ανασκόπηση της επιτυχημένης πορείας της Shein από την ίδρυσή της στην Γκουανγκτζόου το 2014 έως σήμερα, ευχαριστίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας για την πολυετή στήριξη, μαθήματα επιχειρηματικότητας κ.α. Παράλληλα, ανακοίνωσε και μια επένδυση άνω των 10 δισ. γουάν στην επαρχία, για τη δημιουργία ενός υψηλής τεχνολογίας κέντρου μόδας

Μέχρι στιγμής, μία μόλις φωτογραφία από τα φοιτητικά του χρόνια κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, όπου φέρεται να είναι ο ίδιος. Κατά τα αλλά και άλλοι… συνονόματοι Κρις Σου, πλασάρονται ως το αφεντικό της Shein σε εκατοντάδες κολάζ άρθρων.

Όμως, όσο γνωστή έχει γίνει η κινεζική αλυσίδα, άλλο τόσο άγνωστος, -”φάντασμα” θα έλεγε κανείς- παραμένει ο άνδρας πίσω από την αυτοκρατορία. Ο λόγος για τον Κρις Σου ή Σκάι Σου, που το βράδυ της Τρίτης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, δίνοντας μια πεντάλεπτη ομιλία, σε διάσκεψη για την Ανάπτυξη στην Γκουανγκτζόου, φανερώνοντας για μία και μοναδική φορά το πρόσωπό του.

Τα φθηνά ρούχα, τα αξεσουάρ και τα δεκάδες χιλιάδες μικροαντικείμενα κάθε χρήσης της SHEIN έχουν μπει σε εκατομμύρια σπίτια ανά τον πλανήτη.

Τι γνωρίζουμε για τον αυτοκράτορα της Shein Σύμφωνα με το CrunchBase, o 42χρονος σήμερα Κρις Σου γεννήθηκε το 1984 στην κινεζική επαρχία Σαντόνγκ. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας Τσινγκντάο το 2007 και μετακόμισε στη Ναντζίνγκ, για να εργαστεί σε μια εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ, την Nanjing Aodao Information Technology το 2008, όπου ειδικεύτηκε στο SEO.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Shein εξυπηρετεί πλέον περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, με τη συνολική αξία εξαγωγών της πλατφόρμας να ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια RMB, δηλαδή περίπου 13 δισ. ευρώ.

Για παράδειγμα, το 2023 το Forbes εκτιμά, ότι η περιουσία του εκτινάχθηκε στα 10,5 δισ. δολάρια, ενώ για το 2025 υπολογίζεται περίπου στα 6 δισ. δολάρια. Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Κρις ή Σκάι Σου είναι ο Νο 693 πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Aν και η περιουσία του δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς, το όνομά του έχει φιγουράρει σε πολλές λίστες δισεκατομμυριούχων του Forbes και ιδιαίτερα σε αυτή των πλουσιότερων Κινέζων, μαζί με μεγιστάνες όπως ο Ζονγκ Σανσάν της Nongfu Spring, ο Ζαμ Γιμίνγκ της ByteDance (μητρικής του TikTok) ή ο Τζακ Μα της Alibaba.

Γιατί δεν είχαμε δει ποτέ το πρόσωπό του

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της South China Morning Post το 2024, o Kρις Σου κρατά χαμηλό προφίλ, λόγω της “ταπεινής” προσωπικότητάς του και γιατί πίστευε ότι η δημοσιότητα, θα οδηγούσε σε περαιτέρω κανονιστικό έλεγχο. Έτσι τουλάχιστον υποστήριξαν μιλώντας στο κινεζικό μέσο, άνθρωποι που υπήρξαν συνεργάτες του δισεκατομμυριούχου. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ φωτογραφίες του και – μέχρι την Τρίτη – ο Σου δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια.

Είναι βέβαια συχνό φαινόμενο οι Κινέζοι μεγαλοεπιχειρηματίες να διατηρούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο ο Σου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Για αυτό και δεν είναι παράλογο, το ότι η πεντάλεπτη ομιλία του στο Συνέδριο προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε δημόσια εμφάνιση.

Οι δύο όψεις του Σου: H εργατικότητα και η μέρα που έγινε… ”καπνός”

Για τον μυστηριώδη Κρις Σου, κυκλοφορούν και δυο ιστορίες, μία με θετική και μία με αρνητική χροιά.

Σε μία από αυτές, που έχει διαδοθεί ευρέως από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, κάποιος ανώνυμος εργαζόμενος της Shein, μιλά για την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Γκουανγκντόνγκ.

«Όποια ώρα και αν πας», λέει ο εργαζόμενος, «ακόμα και αν είναι δύο ή τρεις η ώρα το πρωί, θα βρεις τον Σου και την ομάδα του. Πάντα σε συναντήσεις, ποτέ να τεμπελιάζουν και πάντα προσπαθούν να μάθουν όλα τα καλά πράγματα για εσένα.»

Η άλλη ιστορία, δεν είναι τόσο κολακευτική. Σύμφωνα με δύο πρώην συνεταίρους του, αφού είχαν καταφέρει να χτίσουν επιτυχημένα μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου μαζί, μια μέρα εκείνος εξαφανίστηκε. Όπως εξιστορεί η Guardian, φημολογείται ότι πήρε μαζί του τους λογαριασμούς PayPal της εταιρείας, ενώ αγνόησε τις κλήσεις τους και τους «έβγαλε εκτός παιχνιδιού».

Από τα νυφικά στο ”χτίσιμο” ενός κολοσσού της ”γρήγορης μόδας”

Όταν το 2008, ο 24χρονος τότε Σου εργαζόταν ακόμη στην εταιρεία μάρκετινγκ, Nanjing Aodao Information Technology, αντιλήφθηκε άμεσως ότι υπάρχει σημαντική διεθνής ζήτηση για κινεζικά προϊόντα.

Τότε, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία, για να δημιουργήσει μια online πλατφόρμα λιανικής, ειδικευμένη στην πώληση οικονομικών ενδυμάτων. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, ανακάλυψε ότι τα νυφικά ήταν περιζήτητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, ίδρυσε την ZZKKO και ξεκίνησε την πώληση νυφικών.

Στη συνέχεια, η εταιρεία διεύρυνε τη γκάμα προϊόντων της, προσθέτοντας γυναικεία ρούχα και μετονομάστηκε σε “SheInside“. Στην αρχή της δεκαετίας του 2010, η Shein επεκτάθηκε και σε καλλυντικά, κοσμήματα, υποδήματα, τσάντες και διάφορα αξεσουάρ. Μέχρι το 2013, η Shein είχε περίπου 100 υπαλλήλους.

Το 2015, η εταιρεία άλλαξε ξανά όνομα σε “Shein“, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ονόματος. Μέχρι το 2016, η ομάδα της Shein είχε φτάσει τα 800 άτομα.

Με σταθερή ανάπτυξη και όπλο την τεχνολογία, την γρήγορη εξυπηρέτηση και τα logistics, η Shein δεν άργησε να γίνει ξακουστή σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα όσο άρχισε να καθιερώνεται το online shopping. Ήδη από το 2019, τα προϊόντα της Shein εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικά προγράμματα στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία ευνοήθηκε ιδιαίτερα και στην πανδημία, αφού οι διαδικτυακές αγορές έγιναν πιο διαδεδομένες, λόγω των περιορισμών και του εγκλεισμού.

Το 2021, η Shein συνέχισε να επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της και έγινε η μεγαλύτερη μάρκα μόδας που λειτουργεί μόνο διαδικτυακά. Η αποτίμηση της Shein διπλασιάστηκε το 2021 από 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία αναφέρθηκε ως η μεγαλύτερη εταιρεία fast-fashion στις ΗΠΑ το 2021.

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Με εκατομμύρια πωλήσεις προϊόντων ανά τον κόσμο, άνοιγμα φυσικών καταστημάτων και διαρκή επέκταση, η Shein έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο success story. Δεν θεωρείται άδικα συνώνυμο της προσιτής μόδας, ενώ σημειώνει τζίρους, που απειλεί στα ίσια κολοσσούς της Fast Fashion, όπως η Zara και τα H&M.

πηγη newmoney