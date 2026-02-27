Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, έβγαλε το επίθετο του πατέρα του από το όνομά του

Μία αλλαγή στο όνομά του αποφάσισε να κάνει ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ, βγάζοντας το επίθετό του πατέρα του από τους τίτλους της νέας του ταινίας Couture που τον ανέφεραν, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο 24χρονος, που γεννήθηκε με το όνομα Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ, έχει επίσημα εγκαταλείψει το επώνυμο του πατέρα του, Μπραντ Πιτ στους τίτλους της ταινίας, στην οποία υπήρξε βοηθός σκηνοθέτη, αλλά όχι της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί.

Ο Μάντοξ άλλαξε επίσης το όνομά του στις σημειώσεις παραγωγής της ταινίας Couture, οι οποίες δόθηκαν στους δημοσιογράφους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για αυτό το θέμα.

Η νέα δραματική ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις γαλλικές αίθουσες κινηματογράφων στις 18 Φεβρουαρίου, έχει πρωταγωνίστρια την 50χρονη Αντζελίνα Τζολί, η οποία υποδύεται μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που ανακαλύ[τει ότι έχει καρκίνο του μαστού πριν από το ταξίδι της στο Παρίσι.

Ο Μάντοξ βέβαια δεν είναι το μόνο παιδί τους που έχει αφαιρέσει το Πιτ από το επώνυμό του.

Το 2023, η Zahara εγκατέλειψε το επώνυμο του πατέρα της κατά την παρουσίασή της στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha στο Spelman College. Ένα χρόνο αργότερα, η Vivienne εμφανίστηκε με το όνομα Vivienne Jolie στο πρόγραμμα του μιούζικαλ του Broadway The Outsiders, στο οποίο συνεργάστηκε με τη μητέρα της.