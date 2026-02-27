Back to Top
Άννα Βίσση: Το ονειρεμένο ταξίδι της στην Αίγυπτο

Χθες ήταν η τελευταία ημέρα της τραγουδίστριας στην Αίγυπτο πριν γυρίσει στις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα

Μία αφρικανική απόδραση αποφάσισε να κάνει η Αννα Βίσση , γι’ αυτό και επισκέφτηκε την Αίγυπτο και τα ιστορικά της κτήρια.

Η τραγουδίστρια, Άννα Βίσση, ανέβασε κάποιες πανέμορφες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για τους ναούς της Αιγύπτου, όπου επισκέφτηκε.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φωτογραφίες από την απόδρασή της, σημειώνοντας πως αυτή ήταν η τελευταία της ημέρα στην Αίγυπτο.

Μαζί με τις φωτογραφίες της από τους ιστορικούς ναούς η Άννα Βίσση έγραψε «Τελευταία μέρα στην Αίγυπτο. Εντυπωσιασμένη από την ομορφιά των ναών».

