Άννα Βίσση: Το ονειρεμένο ταξίδι της στην Αίγυπτο

Μία αφρικανική απόδραση αποφάσισε να κάνει η Αννα Βίσση , γι’ αυτό και επισκέφτηκε την Αίγυπτο και τα ιστορικά της κτήρια.

Η τραγουδίστρια, Άννα Βίσση, ανέβασε κάποιες πανέμορφες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για τους ναούς της Αιγύπτου, όπου επισκέφτηκε.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φωτογραφίες από την απόδρασή της, σημειώνοντας πως αυτή ήταν η τελευταία της ημέρα στην Αίγυπτο.