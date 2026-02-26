Λάκης Γαβαλάς για Akyla: «Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους που είναι πολύ μπροστά»

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε τον Akyla, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, λέγοντας ότι «καλύτερα να το βουλώνουν» όσοι κάνουν αρνητικά σχόλια για καλλιτέχνες που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους.

Ο σχεδιαστής μόδας υπογράμμισε ότι ο 27χρονος τραγουδιστής πραγματοποίησε μία πολύ σωστή εμφάνιση με το τραγούδι του, ενώ σημείωσε ότι ο Good Job Nicky αδίκησε τον εαυτό του με την επιλογή του look και του κομματιού του.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε αναλυτικά στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: «Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε. Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του. Είναι ο Good Job Nicky. Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο».

Δείτε το βίντεο