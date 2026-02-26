Μπάρμπρα Στρέιζαντ σε Τζένιφερ Άνιστον: «Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη τώρα»

H 83χρονη θρύλος του κινηματογράφου και της μουσικής, Μπάρμπρα Στρέιζαντ-Barbra Streisand έκανε μία γλυκιά αναφορά μέσα από το λογαριασμό της στο instagram στην Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της Άνιστον, στις 11 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, έναν ιδιαίτερα γλυκό φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεφύλασσε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) στην Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston), με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της ηθοποιού που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από την πολύ επιτυχημένη σειρά "Φιλαράκια-Friends".

Η θρυλική σταρ δεν έκρυψε τη χαρά της για την προσωπική ευτυχία που βιώνει η Άνιστον στο πλευρό του Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis).

Μάλιστα η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που δημοσιεύματα θέλουν την Άνιστον να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της.

«Αγαπητή Jen, Χρόνια Πολλά με καθυστέρηση. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Barbra», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η κορυφαία τραγουδίστρια & πρωταγωνίστρια ταινιών όπως το "Ένα Αστείο Κορίτσι" και "Τα Καλύτερα μας χρόνια", συνοδεύοντας τις ευχές της με ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στην 30ή τελετή απονομής των Βραβείων SAG το 2024.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις εθεάθη την περασμένη Παρασκευή να επισκέπτεται ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, γεγονός που φούντωσε τις φήμες για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η Άνιστον είναι γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου 1969. Από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες της ήταν ο ρόλος της στη σειρά

"The Morning Show" στο Apple TV με συμπρωταγωνιστές τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Μπίλι Κράνταπ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ