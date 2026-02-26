Μπιλ Γκέιτς:Το ειδύλλιο με τη Ρωσίδα Μίλα Αντόνοβα και οι σκοτεινές διασυνδέσεις με τον Έπσταϊν

Ο Γκέιτς ήταν 53 ετών όταν φωτογραφήθηκε πρώτη φορά με την Αντόνοβα, η οποία τότε ήταν γύρω στα 20, σε εθνική διοργάνωση μπριτζ στην Ουάσιγκτον. Η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η γνωριμία τους δεν ήταν ιδιαίτερα ρομαντική.

Οι φήμες για τη σχέση με την παίκτρια μπριτζ, Μίλα Αντόνοβα, είχαν εμφανιστεί αρχικά λόγω των δικών της επαφών με τον Επστάιν, επαφές που αναφέρονται εκτενώς στα αρχεία της υπόθεσης, αναφέρει η New York Post.

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε τις σχέσεις, επιμένοντας όμως ότι δεν έκανε τίποτα «παράνομο» με τον πλέον νεκρό παιδόφιλο Επστάιν.

«Είχα εξωσυζυγικές σχέσεις μία με μια Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ… και μία με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό», είπε ο δισεκατομμυριούχος σε εργαζομένους σε συνάντηση του Ιδρύματος Gates, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η απρόσμενη δημόσια παραδοχή του Γκέιτς την Τρίτη θεωρείται από ορισμένους προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα του σχετικά με τη φιλία του με τον Επστάιν, την οποία η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, έχει σε μεγάλο βαθμό κατηγορήσει για τη διάλυση του γάμου τους.

Ο Μπιλ Γκέιτς, πρόσφατα φαίνεται να παραδέχτηκε και να ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν ενώ παραδέχτηκε και εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε. Μία από τις δύο Ρωσίδες με τις οποίες παραδέχθηκε ότι απατούσε την επί 27 χρόνια Μελάνια, έλαβε οικονομική βοήθεια από τον καταδικασμένο μεγιστάνα ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε αυτό το μυστικό για να προσπαθήσει να εκβιάσει τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Microsoft.

Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Μπιλ Γκέιτς και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αλλά και τις εξωσυζυγικές του σχέσεις που έχουν συζητηθεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Inside Bill Gates' sordid affair with Russian Mila Antonova and the dark links to Epstein <a href="https://t.co/xzDN2waWPq">https://t.co/xzDN2waWPq</a> <a href="https://t.co/vNjtennSiT">pic.twitter.com/vNjtennSiT</a></p>— New York Post (@nypost) <a href="https://twitter.com/nypost/status/2026735802596675679?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Δεν τον νίκησα, αλλά προσπάθησα να τον κλοτσήσω», είχε πει την επόμενη χρονιά χαμογελώντας σε ομιλία στη Νέα Υόρκη, δείχνοντας ότι προσπαθούσε για χρόνια να τον γνωρίσει. Δεν είναι γνωστό πότε ξεκίνησε η σχέση τους ούτε πόσο κράτησε.

Ωστόσο, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Γκέιτς, ο Μπόρις Νίκολιτς, τη σύστησε στον Επστάιν το 2013, όταν εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, επειδή εκείνη ζητούσε οικονομική βοήθεια για να δημιουργήσει μια online επιχείρηση εκμάθησης μπριτζ.

Ο Επστάιν πλήρωσε επίσης για να παρακολουθήσει η Αντόνοβα ένα προγραμματιστικό camp, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακολουθήσει καριέρα στην ανάπτυξη λογισμικού, όπως είχε πει η ίδια στη Wall Street Journal το 2023, όταν αρχικά αρνιόταν να επιβεβαιώσει τη σχέση με τον Γκέιτς.

«Ο Επστάιν συμφώνησε να πληρώσει και πλήρωσε απευθείας στη σχολή», είχε εξηγήσει τότε. «Δεν υπήρξε κάποιο αντάλλαγμα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Όταν τον ρώτησα, είπε κάτι σαν ότι ήταν πλούσιος και ήθελε να βοηθά ανθρώπους όταν μπορούσε».

Ωστόσο, φαίνεται πως είχε πιο σκοτεινά κίνητρα, καθώς φέρεται να προσπάθησε να πιέσει τον Γκέιτς να του δώσει χρήματα και περισσότερα απειλώντας ότι θα αποκαλύψει την απιστία του στη σύζυγό του.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ο Επστάιν «προσπάθησε ανεπιτυχώς να χρησιμοποιήσει μια παλιά σχέση για να απειλήσει τον κ. Γκέιτς».

Σε email του Ιουλίου 2017 που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Επστάιν εξαπέλυσε επίσης κατηγορίες κατά του Γκέιτς, χαρακτηρίζοντάς τον «τόσο τσιγκούνη» για τον τρόπο που κατά τον ίδιο είχε φερθεί στην πρώην ερωμένη του.

«Αφού της έστειλα εκείνο το σημείωμα, είπε ότι είχε λίγα χρήματα, δεν μπορούσε να πληρώσει κλιματισμό και κοιμόταν στον καναπέ φίλου. Χρειαζόταν πραγματικά χρήματα. Της έστειλα μερικά», έγραψε στον Μπόρις Νίκολιτς.

«Ο φίλος σου ο Μπιλ είναι τρελός», συνέχισε ο Επστάιν. «Η πρώην κοπέλα του δεν μπορεί να πληρώσει κλιματισμό ούτε να ταξιδέψει για μπριτζ. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο είναι τόσο τσιγκούνης που η πρώην κοπέλα του ζει στον καναπέ φίλου».

Ο Γκέιτς δεν πλήρωσε ποτέ τον Επστάιν, παρά τις απειλές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Η Αντόνοβα είχε επίσης δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν όταν τη βοήθησε. «Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εγκληματίας ή ότι είχε κάποιο κρυφό κίνητρο», είπε το 2023. «Νόμιζα απλώς ότι ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας που ήθελε να βοηθήσει. Με αηδιάζει ο Έπσταϊν και όσα έκανε», είχε πει.

Και ο Νίκολιτς δήλωσε τότε ότι μετάνιωσε για την εμπλοκή του: «Μετανιώνω βαθιά που γνώρισα ποτέ τον Επστάιν. Τα εγκλήματά του ήταν αποτρόπαια. Δεν είδα ποτέ κάτι από την παράνομη συμπεριφορά του. Η καρδιά μου είναι με τα θύματά του και τις οικογένειές τους».

Η Μελίντα, συνιδρύτρια του Ιδρύματος Gates και μητέρα των τριών παιδιών τους, Τζένιφερ, Ρόρι και Φίμπι, δεν φαίνεται να έχει σχολιάσει τη νέα παραδοχή του πρώην συζύγου της, όμως στο παρελθόν είχε παραδεχθεί πόσο «δύσκολο» είναι κάθε φορά που προκύπτουν νέες αποκαλύψεις. «Για μένα είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που προκύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί μου φέρνουν πίσω αναμνήσεις από πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές στον γάμο μου», είχε πει στο NPR.

«Όποιες ερωτήσεις παραμένουν, δεν μπορώ καν να ξέρω τα πάντα, αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους και από τον πρώην σύζυγό μου. Όχι από μένα».

Ο Γκέιτς, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη του για τη σχέση του με τον Επστάιν και επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις παράνομες πράξεις του.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», είπε στη συνάντηση της Τρίτης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με τα θύματα ή με τις γυναίκες γύρω του».