Το σόι σου: Καβγάδες, μυστικά και ανατροπές στα νέα επεισόδια

Εξελίξεις και ίντριγκα στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 20:00 το βράδυ.

Η περίληψη των νέων επεισοδίων

Επεισόδιο 26 - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: «Η βιολογία του γάμου»

Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός… Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό! Την ίδια ώρα, μια άλλη συμφορά χτυπάει το Χαμπέικο: ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση… Και ενώ η Όλγα προσπαθεί να το κρύψει από όλους, εμφανίζεται ο Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος μαζί της και σήμερα είναι ένας χαρισματικός βιολόγος. Ο Μιχάλης θα καταλάβει κάπως αργά, πως ο Μάξιμος δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει τη Σάντρα με τα μαθήματα της, αλλά απειλεί να του τινάξει το σπίτι στον αέρα!