Τζένη Καζάκου: «Όσους εκτιμάω, θα με επηρεάσει αυτό που θα μου πουν»

Η Τάνια Τρύπη και η Τζένη Καζάκου για πρώτη φορά έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega και τον Άρη Καβατζίκη, όπου μίλησαν για όλα!

Μαμά και κόρη αναφέρθηκαν αρχικά για στην προσεχή συνεργασία τους στην παράσταση “Με δύναμη από την Κηφισιά”.

«Μας πήρε κάποια στιγμή η Θέμις Μαρσέλλου τηλέφωνο και λέει “έχω αυτό το έργο στα χέρια μου και θα ήθελα πάρα πολύ μου λέει να κάνεις τον ρόλο της Αλέκας και θα ήθελα πάρα πολύ η Τζένη να κάνει τον ρόλο της Ηλέκτρας, δηλαδή να είστε μάνα κόρη, που δεν έχει ξαναγίνει στα αλήθεια να ‘ναι μάνα κόρη στη σκηνή και να ‘ναι και στην πραγματικότητα”. Της λέω ότι θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σου και μου άρεσε και πάρα πολύ το έργο αλλά την Τζένη Καζάκου θα πρέπει να την πάρεις εσύ τηλέφωνο να τη ρωτήσεις βέβαια γιατί είναι συνάδελφος και με έναν πολύ ωραίο τρόπο καταφέρνουμε και τα ξεχωρίζουμε αυτά», είπε αρχικά η Τάνια Τρύπη.

Από την πλευρά της η Τζένη Καζάκου είπε πως «χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να συνεργαστώ με τη Θέμιδα και ήθελα να συνεργαστώ και με τη μαμά. Εμένα σ’ αυτό το έργο μ’ αρέσει που και οι τέσσερίς μας είμαστε διαφορετικές και φέρνουμε έναν άλλον κόσμο και είναι ωραίο να δούμε πώς αυτοί οι κόσμοι και συγκρούονται, αλλά και πώς συνυπάρχουν. Είμαι τώρα στον χώρο έξι χρόνια. Αν άρχιζα με μία συνεργασία μαζί τους, θεωρώ για μένα προσωπικά ότι θα ήταν λάθος.

Τώρα πια, δεν βρίσκω τον λόγο να μη συμβεί αυτό και είναι και μεγάλη μου χαρά, γιατί εγώ τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω αρχικά σαν μητέρα, τη θαυμάζω, γιατί είναι αμαζόνα, τρελή αμαζόνα, όλη της τη ζωή και τη θαυμάζω και καλλιτεχνικά σαν ηθοποιό. Γιατί εντάξει, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Και πραγματικά εγώ είμαι της άποψης ότι την οικογένειά σου τη δημιουργείς εσύ. Δεν είναι απαραίτητο επειδή σ’ ενώνει το αίμα με έναν άνθρωπο να είναι αναγκαστικά να τον αγαπάς ή να τον συμπαθείς».