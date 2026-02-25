Εκτός J2US ο Κώστας Δόξας

Με ανακοίνωσή του το OPEN γνωστοποίησε ότι ο Κώστας Δόξας δε θα συμμετάσχει πλέον στην παραγωγή του «Just the 2 of us», μετά την απόφαση του δικαστηρίου για ενοχή του τραγουδιστή με τρία χρόνια κάθειρξη σε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Η ανακοίνωση του καναλιού



«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του «JUST THE 2 OF US» δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας»