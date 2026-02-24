Σάκης Ρουβάς για Akyla: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision»

Το τραγούδι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ο Akylas στη Eurovision 2026 σχολίασε με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο Σάκης Ρουβάς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του και την πεποίθηση ότι το κομμάτι έχει τις προϋποθέσεις για μια πολύ καλή πορεία στον διαγωνισμό.

Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής του ελληνικού τελικού και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σχολίασε τα στοιχεία που ξεχωρίζει στο «Ferto» και συμπλήρωσε ότι ο Akylas του είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Όπως είπε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».

