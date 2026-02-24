Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύψεις για τα προσκλητήρια και τον γάμο τους

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης (24-02-2026) πως ήδη έχουν σταλεί τα πρώτα προσκλητήρια σε καλεσμένους.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε πως το ζευγάρι έχει αποφασίσει και το πού θα παραθέσει τη γαμήλια δεξίωση.

«Μαθαίνω ότι έχουν φύγει προσκλητήρια, διοργανώνεται ο γάμος. Εμείς δεν έχουμε πάρει, εντάξει, δεν είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ανοιχτός ο γάμος. Εγώ ξέρω κάποιους που έχουν πάρει και ανυπομονούν και θα περάσουν και πολύ όμορφα» είπε αρχικά η παρουσιάστρια του «Happy Day».

«Στην Πάρο θα γίνει ο γάμος και νομίζω ότι έχει κλείσει και το πού θα γίνει και η δεξίωση. Θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Κριό. Αλλά από ‘κει και πέρα τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η ίδια» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού.