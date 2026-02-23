Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στην Ύδρα - Βίντεο από τα γυρίσματα

Ο Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ύδρα, όπου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Riders, μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton.

Το νησί της Ύδρας μεταμορφώνεται σε κινηματογραφικό σκηνικό, με τα στενά δρομάκια, τις πλατείες και τα παραδοσιακά κτίρια να αξιοποιούνται ως φυσικά πλατό, αποδίδοντας πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80, όπως περιγράφεται στην ταινία.

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, ο διάσημος ηθοποιός εντοπίστηκε σε απόκρημνη παραλία του νησιού, συμμετέχοντας σε μια έντονη σκηνή για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Λίγες ώρες πριν, η παραγωγή είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρόβες για μια τεχνητή καταιγίδα, φροντίζοντας να στρώσει ειδικό ταρτάν στο έδαφος ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συντελεστών κατά τη διάρκεια των λήψεων.







