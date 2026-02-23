Ο Μπραντ Πιτ εν δράσει στην Ύδρα - Βίντεο από τα γυρίσματα

Ο Μπραντ Πιτ καταγράφηκε σε απόκρημνη παραλία της Ύδρας, κατά την διάρκεια γυρίσματος μιας έντονης σκηνής για την επερχόμενη ταινία
Ο Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ύδρα, όπου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Riders, μια διεθνή κινηματογραφική παραγωγή που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton.
Το νησί της Ύδρας μεταμορφώνεται σε κινηματογραφικό σκηνικό, με τα στενά δρομάκια, τις πλατείες και τα παραδοσιακά κτίρια να αξιοποιούνται ως φυσικά πλατό, αποδίδοντας πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80, όπως περιγράφεται στην ταινία.
Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, ο διάσημος ηθοποιός εντοπίστηκε σε απόκρημνη παραλία του νησιού, συμμετέχοντας σε μια έντονη σκηνή για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Λίγες ώρες πριν, η παραγωγή είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρόβες για μια τεχνητή καταιγίδα, φροντίζοντας να στρώσει ειδικό ταρτάν στο έδαφος ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συντελεστών κατά τη διάρκεια των λήψεων.
Στην ταινία, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά μια δραματική αναζήτηση για την κόρη και τη σύζυγό του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων. Η ιστορία ακολουθεί τον Fred και τη μικρή του κόρη σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη, καθώς προσπαθούν να ανακαλύψουν τη μυστηριώδη εξαφάνιση της μητέρας, δημιουργώντας ένα έντονο δραματικό αφήγημα γεμάτο αγωνία και ανθρώπινα συναισθήματα.
Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών, ενώ η κινηματογραφική μεταμόρφωση του νησιού δίνει μια μοναδική ευκαιρία στους θεατές να δουν έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς να ζωντανεύει την ιστορία σε ένα σκηνικό με αυθεντική ελληνική ομορφιά.
