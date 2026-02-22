Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

BAFTA: Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντελτον έλαμψαν στο κόκκινο χαλί

REUTERS / Jaimi Joy/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

REUTERS / Jaimi Joy/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Δείτε ΦΩΤΟ

Tα φώτα είναι στραμμένα στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (British Academy Film Awards).

Μάλιστα, από το απόγευμα διάσημα πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης παγκοσμίως αλλά και γαλαζοαίματοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κόκκινο. Τα βλέμματα όλων έκλεψαν φυσικά ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου. 

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας και η Κέιτ Μίντλετον έφτασαν στα βραβεία BAFTA μαζί με την Τζέιν Μίλιτσιπ, διευθύνουσα σύμβουλο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, και τον λόρδο και ανθυποπλοίαρχο του Μείζονος Λονδίνου Κεν Ολίσα.

REUTERS /Jaimi Joy/ Pool

REUTERS /Jaimi Joy/ Pool

Ειδήσεις Τώρα

Akylas: Η μητέρα μου είναι ηρωίδα, έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της

Έρχεται η συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη»

«Το παιδί»: Παίρνει το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πρίγκιπας Ουίλιαμ Κέιτ Μίντλετον
Spotlight
["\u03a0\u03c1\u03af\u03b3\u03ba\u03b9\u03c0\u03b1\u03c2 \u039f\u03c5\u03af\u03bb\u03b9\u03b1\u03bc","\u039a\u03ad\u03b9\u03c4 \u039c\u03af\u03bd\u03c4\u03bb\u03b5\u03c4\u03bf\u03bd"]
821987
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight