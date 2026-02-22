BAFTA: Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντελτον έλαμψαν στο κόκκινο χαλί

Tα φώτα είναι στραμμένα στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA (British Academy Film Awards).

Μάλιστα, από το απόγευμα διάσημα πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης παγκοσμίως αλλά και γαλαζοαίματοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κόκκινο. Τα βλέμματα όλων έκλεψαν φυσικά ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας και η Κέιτ Μίντλετον έφτασαν στα βραβεία BAFTA μαζί με την Τζέιν Μίλιτσιπ, διευθύνουσα σύμβουλο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, και τον λόρδο και ανθυποπλοίαρχο του Μείζονος Λονδίνου Κεν Ολίσα.