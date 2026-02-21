Back to Top
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πολύχρωμο ποτάμι της Νυχτερινής Ποδαράτης από ψηλά!

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία

Η νυχτερινή παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ξεδιπλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο, με μια εντυπωσιακή πανοραμική εικόνα που αποτυπώνει τη ζωντάνια και την ενέργεια της βραδιάς στο κέντρο της Πάτρα. 
Τα χρώματα, τα φώτα και οι καρναβαλικές μεταμφιέσεις δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό, συνδυάζοντας παράδοση και γιορτή, προσφέροντας εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες. 

φωτογραφία Αγνή Δημητρίου/ facebook

φωτογραφία Αγνή Δημητρίου/ facebook

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
