Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πολύχρωμο ποτάμι της Νυχτερινής Ποδαράτης από ψηλά!

Η νυχτερινή παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ξεδιπλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο, με μια εντυπωσιακή πανοραμική εικόνα που αποτυπώνει τη ζωντάνια και την ενέργεια της βραδιάς στο κέντρο της Πάτρα.

Τα χρώματα, τα φώτα και οι καρναβαλικές μεταμφιέσεις δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό, συνδυάζοντας παράδοση και γιορτή, προσφέροντας εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες.