Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πολύχρωμο ποτάμι της Νυχτερινής Ποδαράτης από ψηλά!

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία
Η νυχτερινή παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ξεδιπλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο, με μια εντυπωσιακή πανοραμική εικόνα που αποτυπώνει τη ζωντάνια και την ενέργεια της βραδιάς στο κέντρο της Πάτρα.
Τα χρώματα, τα φώτα και οι καρναβαλικές μεταμφιέσεις δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό, συνδυάζοντας παράδοση και γιορτή, προσφέροντας εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες.
φωτογραφία Αγνή Δημητρίου/ facebook
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr