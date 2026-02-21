Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Μεγάλη καρναβαλική νύχτα της Πάτρας- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, ενταγμένοι σε 190 πληρώματα, έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, παρουσιάζοντας πρωτότυπες, καλλιτεχνικές και σατιρικές εμφανίσεις που κερδίζουν τα βλέμματα και το χειροκρότημα του κόσμου στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες έχουν κατακλύσει τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια της διαδρομής, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο ρυθμό, φώτα και ασταμάτητο κέφι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική και τη μοναδική ατμόσφαιρα της νυχτερινής παρέλασης.