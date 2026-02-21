Το σόι σου: Λυδία και Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Νέα επεισόδια με εξελίξεις της δημοφιλούς σειράς του Alpha, "Το σόι σου", θα προβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 21:00.
Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός… Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό ενώ ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το σόι σου» στον Alpha.
Το σόι σου: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 26: «Η βιολογία του γάμου» – Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός… Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό! Την ίδια ώρα, μια άλλη συμφορά χτυπάει το Χαμπέικο: ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση… Και ενώ η Όλγα προσπαθεί να το κρύψει από όλους, εμφανίζεται ο Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος μαζί της και σήμερα είναι ένας χαρισματικός βιολόγος. Ο Μιχάλης θα καταλάβει κάπως αργά, πως ο Μάξιμος δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει τη Σάντρα με τα μαθήματα της, αλλά απειλεί να του τινάξει το σπίτι στον αέρα!
Το σόι σου: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Επεισόδιο 27: «Από δω παν’ κι άλλοι» – Ο Μενέλαος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη νέα επιχείρηση που ανοίγει δίπλα στην κλινική του: ένα γραφείο τελετών! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου! Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι ταραγμένος και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: γιατί να μην τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα; Βέβαια, με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν… Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!
