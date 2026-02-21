Έλλη Τρίγγου: «Όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, πιστεύω πως κάπως τα καλείς»

Στη σημασία της εμπιστοσύνης στις ανθρώπινες δυνατότητες και της θετικής σκέψης αναφέρθηκε η Έλλη Τρίγγου στη νέα της συνέντευξη, που παραχώρησε την Παρασκευή στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά στην ΕΡΤ.

“Δεν με έχει πείσει κάποιος για κάτι εξωπραγματικό, όμως έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα. Ναι, μου ‘χει συμβεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου, γενικότερα, να πιστέψει το οτιδήποτε” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

“Εγώ πιστεύω στις θετικές δηλώσεις. Δηλαδή μ’ αρέσει να σκέφτομαι ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα φωτεινά, με αισιοδοξία, προς το καλό και έτσι τα οδηγούμε με έναν τρόπο. Γιατί όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, κάπως τα καλείς. Το πιστεύω αυτό”.

“Αυτό όμως είναι άλλο από το εναποθέτεις τις ελπίδες του εαυτού σου και τις ύπαρξης σου σε κάτι έξω από σένα.