MasterChef: Ο παίκτης που αποχώρησε από την κόκκινη μπριγάδα

«Άγγιξε σχεδόν το τέλειο» το πιάτο του Πάνου στο νέο επεισόδιο του Masterchef της Πέμπτης (19.02), με τον διαγωνιζόμενο να ανεβαίνει ασφαλής στον εξώστη, ενώ προηγουμένως είχε παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού.

Η Μενεξιά, ο Γιώργος κι ο Γιώργος Π. από την κόκκινη μπριγάδα ήταν αυτοί που κινδύνευαν να αποχωρήσουν στη συνέχεια του μαγειρικού διαγωνισμού του Star.

«Όταν είδα τα 9αρια σοκαρίστηκα, δεν είχα λόγια δεν ήξερα τι να αισθανθώ», δήλωσε μετά την επιτυχία του.

«Ο σκοπός ο σημερινός ήταν να τιμωρήσω τον εαυτό μου γιατί έφερα την ομάδα μου πάλι σε ήττα. Νοιώθω ότι πρέπει να βάλω τα δυνατά μου και να μην απογοητεύσω κάποιον από την ομάδα μου. Πρέπει μαγειρικά να εκτελέσω 100% ότι μου πούνε, μιας και δεν είμαι πιά ο αρχηγός και να γίνω ένας στρατιώτης της κουζίνας», πρόσθεσε.

Προηγουμένως, είχε παραιτήθεί από τη θέση του αρχηγού στο MasterChef 10. Συγκεκριμένα ο Πάνος ζήτησε να αντικατασταθεί και να μπει ανάμεσα στους υποψήφιους για αποχώρηση δίπλα στη Μενεξιά και τον Πασσαδάκη.

«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός. Αν υπάρχει κάποιος σεβασμός προς το πρόσωπό μου, θέλω να με ψηφίσετε για να βγω στη δοκιμασία αποχώρησης. Πρέπει να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι με καθαρό κεφάλι. Πιστεύω ότι ένας καλός αρχηγός πρέπει να μπαίνει ασπίδα, να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Θα έχω κι εγώ τη δικιά μου ευκαιρία να ξαναπάρω το πιν του αρχηγού. Αλλά μέχρι τότε, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου», δήλωσε.

«Η θητεία μου ήτανε short. Δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Αλλά μέχρι τώρα είναι 2-1 και είναι αρνητική η θητεία μου. Δεν έχω δείξει ποιος είμαι σαν Πάνος», πρόσθεσε. Έτσι, το pin του αρχηγού το παρέλαβε ο Τάσος, ενώ στη θέση του 4ου υποψήφιου βρέθηκε ο Γιώργος Δημητριάδης.

Το πρώτο πιάτο άνηκε στη Μενεξιά: Ο Σωτήρης Κοντιζάς της έβαλε 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης 8/10. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που περίμενε καλύτερο πιάτο, της έβαλε 7/10. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη βαθμολόγησε με 7/10. Έτσι, συγκέντρωσε 29 βαθμούς.

Το δεύτερο πιάτο άνηκε στον Γιώργο, που συγκέντρωσε 8/10 από τον Σωτήρη Κοντιζά και 7/10 από τον Πάνο Ιωαννίδη. Ο guest chef τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10 κι έτσι ο Γιώργος συγκέντρωσε συνολικά 30 βαθμούς.

Ο Γιώργος Πασαδάκης είχε το τρίτο πιάτο: 6/10 του έβαλε ο Σωτήρης Κοντιζάς όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 6/10 του έβαλε κι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. Με 7/10 τον βαθμολόγησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κι επομένως ο Γιώργος Π. με 26 βαθμούς ήταν αυτός που αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό του Star.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Πέρασα όμορφα. Δεν έχω πολλά να πω. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, ευελπιστώ να πάτε στο Final 4. Θα τα πούμε έξω κάποια στιγμή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, ψυχική και σωματική. Καλό δρόμο να ‘χετε, να προσέχετε ο ένας τον άλλον… κι ήρεμα με το σούπερ μάρκετ», είπε ο Γιώργος απευθυνόμενος στους συγκινημένους συμπαίκτες του.

«Όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους που σου δίνουν έτσι αυτή την αγάπη κι αυτό το… το feeling αξίζει. Δεν κερδίσαμε τα λεφτά, δεν κερδίσαμε το βραβείο, δεν έκατσα πολύ στον διαγωνισμό. Παρ’ όλα αυτά, δεν αλλάζει ότι… όλα αυτά τα παιδιά που ‘ναι εκεί πέρα, νομίζω θα τους λείπω», πρόσθεσε.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ’ όλα. Και σκεφτόμουνα ότι :”Ρε μπαγάσα, δεν πήγες να φύγεις, καλά τα πήγες. Κοιτούσα εκεί το M και πήγαινα. Και έλεγα… ρε μπαγάσα, δεν έφευγες. Ε, τώρα φεύγεις”», δήλωσε ο Γιώργος φεύγοντας.