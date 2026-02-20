Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 χρόνων μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS

Πάλευε με την ανίατη νόσο από τον Απρίλιο του 2025

Σε ηλικία 53 χρόνων και μετά από πολύμηνη μάχη που έδινε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (19.02.2026) ο ηθοποιός, Eric Dane, γνωστός για τη συμμετοχή του στο Grey’s Anatomy. Ο γόης πλαστικός χειρουργός της επιτυχημένης σειράς, διαγνώστηκε με την νόσο ALS πριν από 10 μήνες. Σε συνέντευξή του είχε αναφέρει πως όλα ξεκίνησαν από ένα μούδιασμα και μία αδυναμία στο χέρι, για τα οποία δεν έδωσε, αρχικά, σημασία. Την είδηση θανάτου του Eric Dane, έκανε γνωστή η οικογένειά του στο περιοδικό People αναφέροντας πως τις τελευταίες του ημέρες, ο ηθοποιός τις πέρασε περιτριγυρισμένος από τους φίλους του, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Eric Dane, έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με τo ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε συγκεκριμένα η οικογένεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Eric Dane, έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Eric λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», συμπλήρωσε, ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη και αδιανόητη στιγμή. Ο Eric Dane, είχε εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον σε αναπηρικό αμαξίδιο και φαινόταν σαν να δυσκολεύεται να μιλήσει στη δημοσιογράφο. Σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές του που ανησυχούσαν για την υγεία του, εκείνος είχε απαντήσει «κρατήστε την πίστη σας».

