Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου όταν πήγαινα στο δημοτικό και τριβόταν πάνω μου

Όπως είπε «επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το είπα ποτέ, εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο, ντρεπόμουν να ντυθώ. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια»

Στην εξομολόγηση της σεξουαλικής παρενόχλησης από συνεργάτη του πατέρα της προχώρησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μιλώντας στο Astra TV, περιγράφοντας ότι «αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Αλλά είχε αυτή τη δυναμική πάνω μου, εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου. Ήμουν 6, 7, 8 ετών»

Συνεχίζοντας ανέφερε για τον άνδρα που την παρενοχλούσε σεξουαλικά ότι «ερχόταν καθημερινά στο σπίτι. Πάντα δεν μου άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει σε άλλα κορίτσια, αλλά γενικά είχε πολύ έντονη και προς τον πατέρα μου τον πίεζε να βάλει το παιδί του στη δουλειά παρά το ότι ήταν ατάλαντος. Ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο».

Η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου είπε, επίσης, ότι «στον πατέρα μου δεν το είπα ποτέ, το έμαθε από την ανάρτησή μου. Στη μάνα μου το είπα λίγο πριν φύγει. Το κατάλαβα ότι με επηρέασε στα πρώτα χρόνια μετέπειτα με τους άνδρες. Επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που άκουγα και ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ. δεν έχω μάθει στην αγκαλιά με τον πατέρα μου. Είχα και την ντροπή με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό σίγουρα με έχει επηρεάσει στις σχέσεις μου στο παρελθόν. Τώρα έχω απελευθερωθεί από αυτό».

«Ο πατέρας μου το είδε στα social, κάποια στιγμή έγινε μια κουβέντα και κάπως αναφέρθηκε. Του είπα ποιος είναι αυτός, έμεινε και ήταν σαν να μην με πίστευε. Δύσκολο να το πιστέψεις. Πιστεύω ότι δεν ήθελε να πιστέψει ότι συνέβη αυτό από στενό του συνεργάτη. Στον πατέρα μου ακόμα και σήμερα ντρέπομαι, δεν νιώθω άνετα με το κορμί μου και να ντυθώ κάπως πιο προκλητικά, νιώθω συστολή» κατέληξε η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου.