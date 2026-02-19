Η βραβευμένη με Όσκαρ, Μισέλ Γεό κατέκτησε και τη Λεωφόρο της Δόξας

Σε μια λαμπερή τελετή, η 63χρονη Μαλαισιανής καταγωγής ηθοποιός Μισέλ Γιο ή Γεό (Michelle Yeoh) τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στην εμβληματική Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, στην Καλιφόρνια, το οποίο φέρει τον αριθμό 2.836.



Η βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου, ηθοποιός είχε στο πλευρό της κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια της πολυετούς και επιτυχημένης πορείας της.



«Το εξαιρετικό ταλέντο, η χάρη και η πρωτοποριακή καριέρα της Μισέλ έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στη βιομηχανία του θεάματος. Το αστέρι της τιμά μια πρωτοπόρο της οποίας το έργο συνεχίζει να εμπνέει το κοινό παγκοσμίως», δήλωσε η παραγωγός του Walk of Fame, Άνα Μαρτίνεζ (Ana Martinez).

Από την τελετή απουσίαζε ο σύζυγος της Ζαν Τοντ (Jean Todt), ο οποίος, όπως αποκάλυψε η ίδια στην ομιλία της, βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στην Ινδία.

Η Γεό έκλεψε τις εντυπώσεις και με την εμφάνισή της επιλέγοντας μία έντονη κίτρινη μεταξωτή δημιουργία του οίκου Dior. Το αέρινο φόρεμα από την συλλογή Pre-Fall 2026, ξεχώριζε για τα ντραπέ μανίκια και το περίτεχνο σχέδιο με πράσινα φύλλα που κοσμούσε το κάτω μέρος. Το σύνολο συμπλήρωναν εντυπωσιακά διαμαντένια κοσμήματα και ασημένιες γόβες με φλοράλ λεπτομέρειες.

«Σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, την οικογένεια που έχω επιλέξει, σε όλους και σε κάθε έναν ξεχωριστά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, που στέκεστε δίπλα μου και αποτελείτε μέρος της ζωής μου όχι μόνο τις λαμπερές στιγμές αλλά και τις πιο ήσυχες. Η παρουσία σας σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε η ηθοποιός εμφανώς συγκινημένη ενώ στη συνέχεια, έκανε μια συγκινητική αναφορά στον πατέρα της, Yeoh Kian Teik, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014 και στην 97χρονη μητέρα της, Janet Yeoh, ενώ ευχαρίστησε τον αδελφό της και τη σύζυγό του, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη Μαλαισία για να της κάνουν έκπληξη.

Ο Τζον Μ. Τσου, ο οποίος σκηνοθέτησε την Μισέλ Γεό στις ταινίες «Wicked», «Wicked: For Good» και «Crazy Rich Asians», μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ, σκηνοθέτη Ανγκ Λι (Ang Lee) είχαν χρέη παρουσιαστών στην εκδήλωση.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι Σάντρα Ο, Τζόναθαν Κε Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, Ντάνιελ Κουάν, Πολ Φέιγκ και Awkwafina, μεταξύ άλλων.

*H Michelle Yeoh κατέκτησε το Όσκαρ ερμηνείας ως Evelyn Quan Wang στην ταινία "Everything Everywhere All at Once" του 2022 σε σκηνοθεσία Daniel Kwan και Daniel Scheinert, μία πανέξυπνη ταινία που είχαμε δει και στις Πατρινές αίθουσες.

