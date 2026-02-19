Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που βρίσκεται πάνω από τον Akyla στα προγνωστικά

Η φετινή σεζόν της Eurovision 2026 ξεκίνησε με έντονο ενδιαφέρον και τα πρώτα προγνωστικά δείχνουν ήδη ξεκάθαρα φαβορί.

Η Ελλάδα, με την επιλογή τουAkylas και το τραγούδι «Ferto», συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κατακτώντας πλέον τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα.

Tην κορυφή, ωστόσο, διατηρεί προς το παρόν η Φιλανδία, με τη συμμετοχή «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

Το κομμάτι παρουσιάστηκε στον εθνικό τελικό UMK στις 8 Φεβρουαρίου, εντυπωσιάζοντας με την κινηματογραφική του ατμόσφαιρα και το συνδυασμό ηλεκτρονικών ήχων με έντονη παρουσία βιολιού.