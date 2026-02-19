Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που βρίσκεται πάνω από τον Akyla στα προγνωστικά

Το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen που «κλέβει» την πρωτιά
Η φετινή σεζόν της Eurovision 2026 ξεκίνησε με έντονο ενδιαφέρον και τα πρώτα προγνωστικά δείχνουν ήδη ξεκάθαρα φαβορί.
Η Ελλάδα, με την επιλογή τουAkylas και το τραγούδι «Ferto», συνεχίζει την ανοδική της πορεία, κατακτώντας πλέον τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα.
Tην κορυφή, ωστόσο, διατηρεί προς το παρόν η Φιλανδία, με τη συμμετοχή «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην ευρωπαϊκή κοινότητα.
Το κομμάτι παρουσιάστηκε στον εθνικό τελικό UMK στις 8 Φεβρουαρίου, εντυπωσιάζοντας με την κινηματογραφική του ατμόσφαιρα και το συνδυασμό ηλεκτρονικών ήχων με έντονη παρουσία βιολιού.
Η Lampenius, διεθνώς γνωστή για τη θεατρική της παρουσία και τις crossover συνεργασίες της, δίνει στο τραγούδι κλασικό υπόβαθρο, ενώ ο Parkkonen προσθέτει μια πιο δυναμική, ποπ ενέργεια.
Η χημεία τους φαίνεται να ενθουσιάζει κοινό και ειδικούς, τοποθετώντας τη Φινλανδία στην κορυφή των αποδόσεων.
Παρά τη διαφορά, η Ελλάδα δείχνει ισχυρή δυναμική, με το «Ferto» να θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο υποσχόμενες συμμετοχές των τελευταίων ετών.
Ο πρόεδρος του φαν κλαμπ, αναλύοντας τα πρώτα δεδομένα, σχολίασε πως «η απήχηση του τραγουδιού του Akylas είναι ήδη αισθητή, και αυτό φαίνεται στα social media και στις αντιδράσεις του κοινού».
Το ελληνικό τραγούδι φαίνεται να έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να συνδυάσει συναίσθημα, ταυτότητα και μοντέρνα παραγωγή.
Αν και η Φινλανδία προηγείται για την ώρα, τίποτα δεν θεωρείται βέβαιο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα προγνωστικά της Eurovision συχνά ανατρέπονται μετά τις πρώτες πρόβες.
