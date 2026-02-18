Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το GNTM θα επιστρέψει και εγώ είμαι η παρουσιάστρια

«Το Shopping Star έχει μπει στο αρχείο προς το παρόν» ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην κοπή πίτας του Star.

Η παρουσιάστρια απάντησε για το GNTM, το Shopping Star, αλλά και τον σύντροφό της. «Το GNTM θα επιστρέψει κι εγώ είμαι η παρουσιάστρια! Ήταν μια πολύ ωραία σύνθεση και περάσαμε καταπληκτικά. Τα στελέχη αποφασίζουν, δεν γνωρίζω τι συζητήσεις γίνονται για το πρόγραμμα», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε στη συνέχεια: «Το Shopping Star έχει μπει στο αρχείο προς το παρόν. Γενικά πολλά ακούγονται παιδιά. Τώρα είμαστε και σε φάση συζητήσεων, οπότε όλα τα ονόματα θα πέσουν στο τραπέζι, όλοι θα κάνουν τα ραντεβού τους. Θα πάμε δεξιά, θα πάμε αριστερά, κάθε χρόνο τα ίδια κάνουμε, στα ίδια καταλήγουμε», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.