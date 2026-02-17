Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου

Ανατροπές στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα παιχτεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 42 – Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του. Η Ελένη στεναχωριέται για τη Μιρέλλα και βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Η Άσπα ακούει μια συζήτηση που δεν έπρεπε και μοιράζεται τις σκοτεινές προθέσεις της με τον Άλκη. Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου.