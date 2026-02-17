Back to Top
Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας ετοιμάζεται ν...

Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους

Ανατροπές στο επόμενο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα παιχτεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του. Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου. 

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 42 – Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του. Η Ελένη στεναχωριέται για τη Μιρέλλα και βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Η Άσπα ακούει μια συζήτηση που δεν έπρεπε και μοιράζεται τις σκοτεινές προθέσεις της με τον Άλκη. Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου.

