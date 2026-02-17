Akylas: Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ».

Με σπασμένη φωνή κι αυτά τα λόγια ο Akylas υποδέχθηκε τη νίκη του στον τελικό του Sing for Greece με το κομμάτι Ferto – μια νίκη που τον Μάιο θα τον στείλει στη Βιέννη όπου θα διεκδικήσει την πρωτιά στον διαγωνισμό της Eurovision.

Από τις Σέρρες στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί στην Αθήνα

Ο Ακύλας Μυτιληναίος, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Akyla, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999. Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν εύκολα, κάτι που παραδέχτηκε και ο πατέρας του Βασίλης Μυτιληναίος σε συνέντευξή του:

«Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία».

Η πρώτη επαφή του Akyla με τον καλλιτεχνικό χώρο ήρθε μέσω του Μουσικού Σχολείου. Μεγαλώνοντας άρχισε να παρακολουθεί διάφορα θεατρικά εργαστήρια. Όμως όταν ήρθε η στιγμή των σπουδών επέλεξε έναν άλλο δρόμο: αυτό της μαγειρικής.

Ωστόσο η μουσική ήταν η μεγάλη του αγάπη και σε αυτή αποφάσισε να επιστρέψει σταδιακά. Όπως έχει πει το μεγαλύτερο «σχολείο» για εκείνον ήταν τα δύο χρόνια που πέρασε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοιο.