Akylas: Ποιος είναι ο εκκεντρικός τραγουδιστής που θα πάει στη Eurovision φέτος

Ο 27χρονος καλλιτέχνης ήταν το μεγάλο φαβορί και αναδείχτηκε ο νικητής του «Sing for Greece»

Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος, όμως το πανελλήνιο τον γνώρισε και τον ανέδειξε μεγάλο νικητή του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026 ως Akyla. Ο νεαρός καλλιτέχνης έχει καταφέρει εδώ και λίγες εβδομάδες να γίνει ο πιο πολυσυζητημένος καλλιτέχνης της νέας γενιάς. Με το τραγούδι «Ferto», που είναι άκρως διαφορετικό σε σχέση με όσα κομμάτια έχει στείλει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στη Eurovision κι αρκετά ανατρεπτικό, ο Akylas ονειρεύεται να κατακτήσει την κορυφή του διεθνή διαγωνισμού τραγουδιού. Στον μεγάλο ελληνικό τελικό η διεθνής και η ελληνική επιτροπή έδωσαν στον Akyla από 12 βαθμούς και το κοινό 24, αναδεικνύοντας τον πρώτο και στις 3 ψηφοφορίες. Ο Αkylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά.

Μάλιστα, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή η μητέρα του Akyla.

Η καταγωγή και οι σπουδές στο τραγούδι

Ο Akylas είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης με το δικό του στιλ που ξεχώρισε με το κομμάτι «Ferto», το οποίο έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views στο Youtube. Είναι 27 ετών, κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα κι έχει αποκτήσει ήδη το δικό του κοινό, καθώς το 2024 κυκλοφόρησε το hit single «Ατελιέ» και έγινε γνωστός με αυτό στο νεανικό κοινό, που του αρέσει το ύφος και τα τραγούδια του.

Ο Akylas είναι ένας τραγουδιστής με έντονη σκηνική παρουσία και αγάπη για τη μουσική. Άλλωστε είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, ο οποίος μεγάλωσε στις Σέρρες. Έχει σπούδασε σε μουσικό σχολείο της πόλης του κι εκτός από σπουδές στο τραγούδι ο Akylas έχει παρακολουθήσει και θεατρικά εργαστήρια για να μπορέσει να δημιουργήσει πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις.

Κάποια στιγμή, ο Akylas άφησε στις Σέρρες για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα. Τότε κατάφερε να ξεχωρίσει κάνοντας κάποιες διασκευές τραγουδιών, οι οποίες έγιναν viral στο TikTok.

«Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final», είχε γράψει ο Akylas σε ανάρτησή του στο Instagram. Σύμφωνα με το βιογραφικό του ο Akylas έχει ταξιδέψει και έχει τραγουδήσει διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα. Η εξομολόγηση του πατέρα του για την αναπηρία του

Ο Akylas έχει μεγαλώσει σε μία αγαπημένη οικογένεια, η οποία έχει βιώσει πολλά. Μάλιστα, ο πατέρας του τραγουδιστή, Βασίλης Μυτιληναίος, είχε αποκαλύψει πρόσφατα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να στηρίξουν τον γιο τους, ο οποίος παλεύει μόνος του τόσο για να ξεχωρίσει στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας όσο και να επιβιώσει. «Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα», είχε αναφέρει στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Ιανουάριο ο πατέρας του Akyla. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι σε μικρή ηλικία αρρώστησε και έχει μία αναπηρία που του στέρησε τη δυνατότητα να στηρίξει την οικογένειά του. «Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε», είχε πει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μυτιληναίος.

Η αδυναμία του Akyla στη μητέρα του

O Akylas έχει άριστες σχέσεις με τους γονείς του και μάλιστα σε συνέντευξή του είχε παραδεχτεί ότι είναι ιδιαίτερα κοντά με μητέρα του. «Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει, Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε “τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο “ferto, ferto” θα λες;», είχε πει ο νεαρός καλλιτέχνης μιλώντας στην ΕΡΤ1. «Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε το τηλέφωνο και μου είπε: Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες. Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είχε δηλώσει ακόμα ο Akylas αναφερόμενος στη μητέρα του.

«Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στον δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο, περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη ο Akylas.