Eurovision 2026: Ο Akylas κέρδισε στον ελληνικό τελικό με το τραγούδι «Ferto» και έκλαψε από χαρά

Μία λαμπερή βραδιά με πολλή μουσική, τραγούδια που μπήκαν στις καρδιές του κοινού και πολλά happenings είδαμε το βράδυ της Κυριακής στον ελληνικό τελικό που ανέδειξε τον Akyla ως τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Οι 14 καλλιτέχνες που διεκδίκησαν τη νίκη ήταν (με σειρά εμφάνισης) ο Stylianos, o D3lta, η Mikay, η Μαρίκα, η Marseaux, ο Good job Nicky, οι Koza Mostra, η Stefi, η Rosanna Mailan, η Evangelia, ο Ζaf, o Akylas, o Leroybroughtflowers και η Alexandra Sieti. Τελικά μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο 27χρονος καλλιτέχνης από τις Σέρρες, ο οποίος θα διαγωνιστεί στη Eurovision της Βιέννης με το τραγούδι «Ferto».

Η βραδιά ξεκίνησε με την Klavdia να τραγουδά στη σκηνή μαζί με τους τρεις παρουσιαστές. Η νεαρή καλλιτέχνιδα μεταξύ άλλων ερμήνευσε την «Άνοιξη» της Σοφίας Βόσσου και το «Die for you», της Έλενας Παπαρίζου. Στη σκηνή ανέβηκαν οι 14 υποψήφιοι και χόρεψαν αγαπημένα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά υποδέχτηκαν στη συνέχεια το κοινό στον μεγάλο τελικό και εξήγησαν όσα πρόκειται να συμβούν απόψε. Μάλιστα, σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πριν από 20 χρόνια φιλοξένησε μία και μοναδική φορά τον διαγωνισμό, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου.

Αμέσως μετά είδαμε ένα βίντεο με το τραγούδι «My number one» που κέρδισε το 2005 και όσα έγιναν την επόμενη χρονιά στην Eurovision της Αθήνας, με παρουσιαστές τον Σάκη Ρουβά και τη Μαρία Μενούνος. Εκείνη τη χρονιά τη χώρα μας είχε εκπροσωπήσει η Άννα Βίσση με το «Everything». Τότε νικητές είχαν αναδειχτεί οι Lordi με το «Ηard rock hallelujah».

Έπειτα οι οικοδεσπότες υποδέχτηκαν τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνή, που εδώ και 20 χρόνια είναι η «ψυχή» της Eurovision. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η ξεχωριστεί στιγμή για εκείνον στο διαγωνισμό ήταν η νίκη της Ελλάδας.

«Πιστεύω ότι θα ξανασυμβεί. Αγαπάμε τον διαγωνισμό», δήλωσε.