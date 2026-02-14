Έλλη Τρίγγου: «Άλλο πράγμα είναι μέσα μου η πίστη και άλλο η θρησκεία, το πρώτο είναι τόσο αγνό»

Η Έλλη Τρίγγου τοποθετήθηκε για θέματα πατριαρχίας και για τη διάκριση που κάνει ανάμεσα στη θρησκεία και την πίστη, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02/2026), στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο στον Alpha.

“Στην παράσταση θέλαμε να εμπνευστούμε από το υλικό της ταινίας «Λόλα» που, δυστυχώς, παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Σκέψου ότι αυτή η ταινία είναι του ’60 και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε για να μιλάμε ακόμα για ζητήματα βίας, πατριαρχίας, κατάχρησης εξουσίας, εκδικητικότητας, αρρενωπότητας τοξικής” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Έλλη Τρίγγου.

“Θα ‘ταν ωραίο πια όλα αυτά να μην χρειάζεται να τα συζητάμε. Φυσικά έχω υπάρξει θύμα και ‘γω. Νομίζω ότι κάθε θηλυκότητα έχει υπάρξει θύμα της τοξικής αρρενωπότητας και της πατριαρχίας. Και όχι μόνο, κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας νομίζω ότι είναι θύμα της πατριαρχίας.

“Για μένα είναι άλλο πράγμα μέσα μου η πίστη και άλλο και άλλο πράγμα η θρησκεία. Και δεν αναφέρομαι στη θρησκεία που επικρατεί εδώ, στη χώρα μας. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά εγκλήματα στο όνομα των θρησκειών και έχουν διαμορφώσει πολιτικά τον κόσμο ενώ το πρωταρχικό είναι τόσο αγνό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Έλλη Τρίγγου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.





