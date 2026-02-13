Back to Top
#TAGS Eurovision 2026
Αυτά είναι τα 7 τραγούδια του β' ημιτελικού που περνάνε στον μεγάλο ελληνικό τελικό της Eurovision- BINTEO

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια του β' ημιτελι...

Δεκατέσσερα τραγούδια θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής

Ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», του τηλεοπτικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ολοκληρώθηκε και επτά ακόμα τραγούδια κέρδισαν το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό.

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες παρουσίασαν τα υποψήφια κομμάτια τους, με το κοινό να διαμορφώνει το αποτέλεσμα με την ψήφο του.

Τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον ελληνικό τελικό είναι τα ακόλουθα:

1. Dark Side of the Moon – Good Job Nick
2. Labyrinth – Mikay
3. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
4. Mad About It – D3lta
5. SABOTAGE! – leroybroughtflowers
6. Bulletproof – KOZA MOSTRA

7. Αστείο – ZAF

Από τον πρώτο ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου έχουν εξασφαλίσει θέση για τον τελικό τα τραγούδια «Άλμα» της Rossana Mailan, «Europa» της STEFI, «Paréa» της Evangelia, «Χάνομαι» της Marseaux, «Ferto» του Akylas, «The Other Side» της Alexandra Sieti και «YOU & I» του STYLIANOS.

#tags Eurovision 2026
