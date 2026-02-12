Μία νύχτα μόνο: Μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα αναστατώνει την Αρετή

Ανατροπές και εξελίξεις στo νέο επεισόδιο της σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μία νύχτα μόνο – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 40: Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί. Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.