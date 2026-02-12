Μία νύχτα μόνο: Μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα αναστατώνει την Αρετή

Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο
Ανατροπές και εξελίξεις στo νέο επεισόδιο της σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.
Η Αρετή και Οδυσσέας ανακοινώνουν στον Πετράκη ότι θα παντρευτούν και η αντίδρασή του τούς εκπλήσσει ευχάριστα. Η επιστροφή της Αρετής στην ERGAN ταράζει την Ευθυμίου, που έχει άλλα σχέδια για την καριέρα της εκεί.
Μία νύχτα μόνο – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 40: Ο Νταγιάννος ξεσπά στον Σάββα, μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη της Μίνας, ενώ η Άσπα κάνει ύποπτες κινήσεις. Ο Πωλ έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, πέφτοντας στην παγίδα που του στήνει μια παλιά του ερωμένη. Κι ενώ η Αρετή με τον Οδυσσέα ετοιμάζονται για τον γάμο τους, μια παλιά γνωριμία του Οδυσσέα, αναστατώνει την Αρετή.
