Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των εφτά νικητών του Α’ Ημιτελικού

Τι είπαν
Eurovision 2026 – Ο Α’ Ημιτελικός της διαδικασίας της ανάδειξης του ελληνικού τραγουδιού, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να ανακοινώνει στις 23:30 τους εφτά καλλιτέχνες που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό.
Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Ακύλας, Alexandra Sieti και Stylianos είναι οι εφτά καλλιτέχνες που εξασφάλισαν μια θέση στον Εθνικό Τελικό.
Λίγο μετά το φινάλε του Α’ Ημιτελικού, οι εφτά νικητές μίλησαν στους δημοσιογράφους…
