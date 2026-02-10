Έρχεται η συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Σε διευρυμένη συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση προχωρά η ΕΡΤ, με βάση την Reallife.

Μετά το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το οποίο παρουσιάζει η γνωστή ηθοποιός, η δημόσια τηλεόραση δίνει το «πράσινο φως» και στη νέα σειρά μυθοπλασίας με την υπογραφή της.

Έρχεται το «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτυχημένο θεατρικό έργο «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» θα μεταφερθεί τηλεοπτικά ως δραματική σειρά εποχής και θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ. Ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές με ηθοποιούς για να κλειδώσει το καστ.

Στη νέα σειρά θα μετέχει η Κατερίνα Γερονικολού, ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» βρίσκεται ο Νίκος Ψαρράς.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη. Η σειρά προορίζεται να ενταχθεί την προσεχή σεζόν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ενώ το ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο.

«Δεν είναι αυτά τα γεγονότα για παραμύθι»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μέρα με χρώμα» το 2024, η Μιμή Ντενίση είχε μιλήσει για το «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη». Ανάμεσα σε άλλα, είχε τονίσει το πόσο σημαντικό είναι όταν κάποιος καταπιάνεται με τόσο σημαντικά και ευαίσθητα θέματα, να το κάνει σοβαρά.

«Όταν καταπιάνεσαι με τέτοια θέματα, αν θες να καταπιαστείς, ή το κάνεις σοβαρά ή καλύτερα άστο. Δεν είναι αυτά τα γεγονότα για παραμύθι. Υπάρχουν απόγονοι, υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ακούσει αυτά από τους παππούδες τους, που έχουν δεινοπαθήσει, άρα πρέπει να είσαι πολύ ακριβής.

Νομίζω ότι μέσα σε ένα θεατρικό έργο πρέπει να βάζεις όλες τις πλευρές, και ο θεατής δεν είναι κουτός, καταλαβαίνει και καταλήγει εκεί που πρέπει να καταλήξει»,είχε εξηγήσει.

