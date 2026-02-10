Το σόι σου: Ίωση ρίχνει τους Χαμπέους στο κρεβάτι και ο Σάββας ξεκινά το κήρυγμα

Γέλιο στο επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 22: «Το κλουβί με τους τρελούς» – Μία ίωση αρχίζει και ρίχνει τους Χαμπέους τον έναν πίσω από τον άλλον. Προκειμένου να περιορίσουν την μετάδοση και πάνω στον πανικό τους, αποφασίζουν όλοι όσοι αρρώστησαν να μαζευτούν σε ένα σπίτι, το πατρικό τους. Βέβαια, με δεδομένο πως οι ασθενείς είναι ο Χαμπέας, ο Μιχάλης, η Λυδία, ο Διονύσης και η Μπέλα, αυτή η συγκατοίκηση μόνο ομαλή δεν προβλέπεται! Κι ενώ όλοι έχουν τον πόνο τους, έχουν και το κήρυγμα του Σάββα ότι δεν προσέχουν τους εαυτούς τους! Το ερώτημα, βέβαια, που ταλανίζει τους περισσότερους είναι ένα: ποιος στο καλό τους κόλλησε!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα