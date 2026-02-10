Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα- Η κουμπαριά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Έγκυος στο δεύτερο παιδί τους η σύζυγος του τραγουδιστή
Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την 27χρονη να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσα από με συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Αλεξάνδρας Νίκα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο.
Λίγο μετά τον γάμο, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους, «Βασίλη junior», στη Μύκονο, τον οποίο καλωσόρισαν στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024.
«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα» είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε παλαιότερη συνέντευξή του.
«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είχε πει ο τραγουδιστής.
Κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πρόκειται να γίνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1
Η φιλία που τους συνδέει
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιβεβαίωσε την είδηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, θα γίνω κουμπάρα τους. Είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το ζευγάρι, τονίζοντας τη στενή προσωπική τους σχέση, ενώ χαρακτήρισε την επικείμενη κουμπαριά «τιμή και ευλογία». «Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις», ανέφερε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αμερικανίδα διπλωμάτης αναφέρθηκε και στη Μελάνια Τραμπ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της. «Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε η χώρα μας», δήλωσε.
