Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα- Η κουμπαριά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το δεύτερο παιδάκι τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την 27χρονη να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσα από με συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της Αλεξάνδρας Νίκα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο.

Λίγο μετά τον γάμο, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους, «Βασίλη junior», στη Μύκονο, τον οποίο καλωσόρισαν στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα» είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε παλαιότερη συνέντευξή του.

«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είχε πει ο τραγουδιστής.