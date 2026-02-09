Κιμ Καρντάσιαν και Λούις Χάμιλτον έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους

Καρντάσιαν και Χάμιλτον βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Κένταλ Τζένερ, Χάιλι Μπίμπερ και άλλους

Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έκανε το βράδυ της Κυριακής το νέο «καυτό» ζευγάρι της παγκόσμιας showbiz, η τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν και ο οδηγός της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον. Το ζευγάρι εθεάθη στον τελικό του Super Bowl που συζητήθηκε για την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο και την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Καρντάσιαν και Χάμιλτον βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Κένταλ Τζένερ, Χάιλι Μπίμπερ και άλλους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!<a href="https://twitter.com/hashtag/SuperBowlLX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SuperBowlLX</a> <br><br> <a href="https://t.co/WtAFyVSUMG">pic.twitter.com/WtAFyVSUMG</a></p>— Owokoniran (@OjuowoD) <a href="https://twitter.com/OjuowoD/status/2020745050750161075?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της Καρντάσιαν στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Χάμιλτον. Οι δύο τους απόλαυσαν τότε ένα ιδιωτικό δείπνο και μασάζ σε πολυτελές σημείο που περνούν χρόνο διάσημα πρόσωπα. Η τηλεπερσόνα προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να περάσει μόλις 24 ώρες με τον Λιούις Χάμιλτον, συνοδευόμενη από τρεις σωματοφύλακες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kim Kardashian 'is enjoying a secret romance with Lewis Hamilton as US star jets in for romantic weekend in the Cotswolds with F1 ace' <a href="https://t.co/dNKH0qpyt8">https://t.co/dNKH0qpyt8</a></p>— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) <a href="https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/2018087502167392665?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>