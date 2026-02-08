Ιωάννα Τούνη: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών

Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται με ανάρτησή της από τη Σαουυδική Αραβία
Συνεχίζει τις διακοπές της στη Σαουδική Αραβία η Ιωάννα Τούνη.
Ποζάροντας σε μια από τις πισίνες του ξενοδοχείου της, αυτοτρολάρεται για τις πολυτελείς της διακοπές.
“Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών” έγραψε με χιούμορ, στο βίντεο που ανάρτησε στα social media η Ιωάννα Τούνη.
Ιωάννα Τούνη: Η αστυνομία στη Σαουδική Αραβία της έκανε παρατήρηση για την αμφίεσή της
Το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στη Σ. Αραβία ήταν έκπληξη από τον σύντροφό της, ο οποίος επέλεξε τον προορισμό χωρίς να τον αποκαλύψει στη γνωστή influencer..
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, η Ιωάννα Τούνη αντιμετώπισε μια απρόσμενη κατάσταση όταν οι τοπικές αρχές της ζήτησαν να φύγει λόγω του φόρεματός της, το οποίο είχε ένα σκίσιμο στο κάτω μέρος.
Η ίδια μοιράστηκε το περιστατικό με τους ακολούθους της, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί της ανέφεραν πως δεν μπορούσε να παραμείνει στο σημείο με την εμφάνισή της.
«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.
Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» αναφέρει η influencer σε story που ανέβασε.
Με χιούμορ, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε πως ο σύντροφός της την έφερε εκεί για να τη δει να κάνει τέτοιες προσπάθειες με την ενδυμασία της, ενθουσιασμένη με τις τοπικές παραδόσεις και την αυστηρότητα των κανόνων.
Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη:
