Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέκτησε μετοχές της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του με το αγγλικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με τη γυναικεία ομάδα της Τσέλσι.

Ο σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποφάσισε να συνεργαστεί με το φίλο του Άλεξ Οχάνιαν συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτητών της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι. Μία όμορφη κίνηση από τον Greek Freak, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών.