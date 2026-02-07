Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου.
Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε στα social media ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος
Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου. Η σύντροφός του, Βαλασία έφερε στον κόσμο το παιδί τους και πλέον έχουν όλοι μαζί επιστρέψει στο σπίτι τους και βιώνουν μία νέα καθημερινότητα.
Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram ο Νίκος Πολυδερόπουλος ποζάρει με τον νεογέννητο γιο του αγκαλιά και το βλέμμα του αποτυπώνει όλη την αγάπη, την τρυφερότητα και τη συγκίνηση που τον κρατά στα χέρια του.
Η Έφη Θώδη ταξίδεψε στο Παρίσι και γνώρισε την αποθέωση σε νυχτερινό μαγαζί
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων και το φιλί στον σύντροφό της
MasterChef: Η μαύρη ποδιά αποδείχθηκε μοιραία και την έστειλε πρώτη εκτός διαγωνισμού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr