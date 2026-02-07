Back to Top
#TAGS Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου.

Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε στα social media ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος

Ο ηθοποιός πλέει σε «πελάγη» ευτυχίας καθώς έγινε πατέρας στις 29 Ιανουαρίου. Η σύντροφός του, Βαλασία έφερε στον κόσμο το παιδί τους και πλέον έχουν όλοι μαζί επιστρέψει στο σπίτι τους και βιώνουν μία νέα καθημερινότητα.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram ο Νίκος Πολυδερόπουλος ποζάρει με τον νεογέννητο γιο του αγκαλιά και το βλέμμα του αποτυπώνει όλη την αγάπη, την τρυφερότητα και τη συγκίνηση που τον κρατά στα χέρια του.

