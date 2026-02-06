Διπλή τηλεοπτική παρουσία της Αιγιώτισσας Μαρίας Καλλιμάνη αυτό το διάστημα

Η ταλαντούχα Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Ok και μαζί φωτογραφήθηκε με αφορμή τη διπλή τηλεοπτική της παρουσία σε 2 νέες σειρές που φιλοδοξούν να κερδίσουν το κοινό.

Όπως ανέφερε η καλή ηθοποιός στο περιοδικό Οk, «κάποιες φορές όταν αισθάνομαι ότι παίζω καλά, νιώθω σαν να τραγουδάω σε μια πίστα» ενώ αποκάλυψε πως συχνά πήγαιναν με τον πατέρα της όταν ήταν μικρή στα μπουζούκια τόσο στο Αίγιο όσο και στην Πάτρα και θυμάται πως τον αδελφό της πάντα τον έπαιρνε ο ύπνος.

Η Μαρία Καλλιμάνη μίλησε με αφορμή τη διπλή τηλεοπτική πρεμιέρα της αυτή την εβδομάδα, κατ' αρχήν στη σειρά "Οι Αθώοι" (Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, 22.20, Mega) που βασίζεται στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη "Ο Κατάδικος" και το "Τελευταίο Νησί" (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, 22.00, ΕΡΤ1).

Η πρεμιέρα της σειράς "Οι Αθώοι" σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη έγινε πριν λίγες μέρες στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα και ήταν εκεί παρούσα και η 56χρονη Μαρία Καλλιμάνη που είναι από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς της γενιάς της και εμ δυναμική κινηματογραφική παρουσία. Η Μαρία Καλλιμάνη υποδέχθηκε το ΟΚ! στο διαμέρισμά της στους πρόποδες του Λυκαβηττού και αφηγήθηκε την αντισυμβατική προσωπική της διαδρομή, που την οδήγησε από την αρχαιολογία στην υποκριτική και από το Αίγιο φέτος στο Χόλιγουντ.